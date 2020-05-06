在港中资企业积极襄助抗疫

新冠肺炎疫情暴发以来，在港中资企业在做好自身防疫工作的同时，通过多种渠道和方式为香港社会捐献物资，提供支援，稳定信心，体现中资企业的责任与担当。

疫情发生后，香港中国企业协会联系广大会员企业，向香港一线医护人员、老弱群体捐赠口罩、消毒液、维生素C等防疫抗疫物资。据初步统计，中资企业已向香港各界捐出口罩21万只。

据香港中国企业协会介绍，疫情发生后，多家会员企业主动联系协会，积极捐赠抗疫物资，包括华润集团、招商局集团、中旅集团、中银香港、太平保险集团、工银亚洲、交通银行香港分行、光大集团、粤海集团、国泰君安国际、浦发银行香港分行等。协会已将受赠物资转赠给香港医疗人员总工会和其他有需要的人士，为香港市民加油打气。

“疫情发生以来，驻港中资会员企业积极行动，捐款捐物、慰问医护、帮扶弱群、保供纾困，体现了扎根香港、服务社会的担当精神。”香港中国企业协会会长高迎欣说。

除了捐款捐物，在港中资企业还通过其他方式为民纾困：中资银行推出物业按揭贷款延期还本安排、中小企业抗疫专项贷款计划等；中资企业承建了特区政府鲤鱼门公园度假村的检疫中心设施项目并协助做好口岸检测；中资批发零售行业积极组织货源，保障香港市场的物资供应……

2月初，香港市场连日出现抢购现象，在港中资企业努力确保民生物资供应。包括华润集团、招商局集团在内的多家企业，努力增加市民必需食品和关注商品的供应，确保猪肉、大米以及日用品货源充足、供应正常，还大幅增加了物资的调运、仓储、投放。

香港中联办主任骆惠宁2月到中石化香港青衣油库进行调研，赞扬了中石化香港防疫工作和生产经营两不误，采取油品不断供、商品不涨价、服务不打烊等有力措施，保障香港地区油品的稳定供应。

在社区支援方面，中资企业也积极行动。中国移动香港向学生提供流动数据卡，帮助他们在停课期间上网学习；免费提供同步课堂在线学习平台，教师通过上传教学短片及教材供学生自主学习实现“停课不停学”；为香港居民提供免费多媒体娱乐电视服务。

在港中资企业也十分关注香港学生和老师的健康安全情况。日前，华润集团向香港中小学捐赠了1000台感应消毒机。部分感应消毒机赶在香港中学文凭考试前送达学校，让师生们更方便地清洁双手，确保卫生。

受去年下半年以来的暴力示威活动和新冠肺炎疫情拖累，香港的失业率进一步攀升。特区政府统计处数据显示，香港1月至3月失业率为4.2%，创9年来新高。对此，多家中资企业宣布疫情期间不会裁员，将与香港员工共克时艰。

“华润作为国企，经营之外还需承担社会责任，企业不会主动裁员。”华润集团粤港澳大湾区办公室主任兼秘书长李浩然说。

香港中旅社相关负责人杨世鑫也表示，中旅社扎根香港91年，尽管目前面临经营困难，但不会裁员，“中旅社将积极联合业界争取租金减半等纾困政策，以助企业共渡难关”。

高迎欣说，希望中企协广大会员企业再接再厉保就业、谋发展，带领中资企业员工和衷共济、共渡难关，绝不因为疫情而裁员。

（据新华社香港电）