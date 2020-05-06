对待臭氧，莫要一概而论

一边是污染成因，一边是地球卫士，对待臭氧，要正确认识、区别看待，不能简单一概而论

日前，我国首例违法使用消耗臭氧层物质（ODS）涉刑案件在浙江湖州市宣判。祁某某因违法使用三氯一氟甲烷生产组合聚醚，被法院以环境污染罪判处有期徒刑10个月。我们知道，臭氧污染会影响空气质量。那么，使用消耗臭氧层物质，为什么还会构成犯罪？

原来，近地面的臭氧，容易造成环境污染，对我们的身体还有危害；但处于平流层的高层臭氧，却是阻挡紫外线的屏障。浙江湖州的这起案件，便表明了我国对高层臭氧的保护态度。

立夏之后，臭氧污染进入高发期。有时候，明明天气晴好，查看空气质量，却提示说有污染。这背后，往往都是臭氧超标所致。2012年修订的《环境空气质量标准》便增加了臭氧监测指标。如今，臭氧连同PM10、PM2.5等，成为评价空气质量的重要参考。随着蓝天保卫战取得显著成效，臭氧更是取代PM2.5，成为很多地区夏季首要大气污染物。

可见，同样是臭氧，因高度、浓度等不同，作用和对人类的影响却不一样。即便是近地面的臭氧，在一定浓度范围内合理利用，还能起到杀菌消毒、纸浆漂白等作用。据报道，在北京等城市，臭氧便被应用于市政污水处理中。

一边是污染成因，一边是地球卫士，对待臭氧，我们要正确认识、区别看待。在臭氧污染治理上，多地在工业源、移动源、城市面源等多方面，对造成臭氧污染的挥发性有机物进行管控；在臭氧层保护上，生态环境部连续两年在全国范围开展ODS专项执法行动，今年年底前还要将全国涉ODS企业连成一张网溯源追踪。

对于普通人来说，我们也要提升认知，摒弃不分青红皂白的做法，理性地做到趋利避害。比如，广泛运用于制冷领域的氟利昂，并非所有种类都会破坏臭氧层。我们在选购空调、冰箱时，可以留心其说明，拒绝有害的氟氯烃类氟利昂产品，选择更绿色高效的制冷产品。

臭氧有“高低”之分，还有“好坏”之别。其实，许多环境现象或问题，如同对臭氧的认识一样，不能简单一概而论。这需要我们有科学、全面的认识，合理、分类地对待。

《 人民日报 》（ 2020年05月06日 14 版）