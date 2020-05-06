热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

对待臭氧，莫要一概而论

张文豪

2020年05月06日08:51 来源：人民网－人民日报

一边是污染成因，一边是地球卫士，对待臭氧，要正确认识、区别看待，不能简单一概而论

日前，我国首例违法使用消耗臭氧层物质（ODS）涉刑案件在浙江湖州市宣判。祁某某因违法使用三氯一氟甲烷生产组合聚醚，被法院以环境污染罪判处有期徒刑10个月。我们知道，臭氧污染会影响空气质量。那么，使用消耗臭氧层物质，为什么还会构成犯罪？

原来，近地面的臭氧，容易造成环境污染，对我们的身体还有危害；但处于平流层的高层臭氧，却是阻挡紫外线的屏障。浙江湖州的这起案件，便表明了我国对高层臭氧的保护态度。

立夏之后，臭氧污染进入高发期。有时候，明明天气晴好，查看空气质量，却提示说有污染。这背后，往往都是臭氧超标所致。2012年修订的《环境空气质量标准》便增加了臭氧监测指标。如今，臭氧连同PM10、PM2.5等，成为评价空气质量的重要参考。随着蓝天保卫战取得显著成效，臭氧更是取代PM2.5，成为很多地区夏季首要大气污染物。

可见，同样是臭氧，因高度、浓度等不同，作用和对人类的影响却不一样。即便是近地面的臭氧，在一定浓度范围内合理利用，还能起到杀菌消毒、纸浆漂白等作用。据报道，在北京等城市，臭氧便被应用于市政污水处理中。

一边是污染成因，一边是地球卫士，对待臭氧，我们要正确认识、区别看待。在臭氧污染治理上，多地在工业源、移动源、城市面源等多方面，对造成臭氧污染的挥发性有机物进行管控；在臭氧层保护上，生态环境部连续两年在全国范围开展ODS专项执法行动，今年年底前还要将全国涉ODS企业连成一张网溯源追踪。

对于普通人来说，我们也要提升认知，摒弃不分青红皂白的做法，理性地做到趋利避害。比如，广泛运用于制冷领域的氟利昂，并非所有种类都会破坏臭氧层。我们在选购空调、冰箱时，可以留心其说明，拒绝有害的氟氯烃类氟利昂产品，选择更绿色高效的制冷产品。

臭氧有“高低”之分，还有“好坏”之别。其实，许多环境现象或问题，如同对臭氧的认识一样，不能简单一概而论。这需要我们有科学、全面的认识，合理、分类地对待。

《 人民日报 》（ 2020年05月06日 14 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn