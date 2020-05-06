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少用一次性塑料制品

孙秀艳

2020年05月06日08:50 来源：人民网－人民日报

禁绝塑料污染，当务之急是想方设法减少塑料的使用

一方面，积极研发质高价廉的替代品，另一方面不断提升普通人对塑料垃圾危害的认知水平，让更多企业、更多公众切实参与到减塑的行动中来

和女儿在一条小路上散步，路边的灌木丛中传来一阵阵“嚓嚓嚓”的声音。低头去寻，一只小麻雀正用嘴衔着塑料胶带的一头。“宝贝儿，别！”听到女儿下意识地惊呼，小家伙展翅飞起，嘴里却依旧叼着它的“猎物”。“别吃！”孩子着急地想“劝阻”小鸟，无助地流下了眼泪。

相信不少人都曾经历这样的心痛。身形巨大的抹香鲸因为胃里装满塑料垃圾集体自杀搁浅；野外的小鹿因为胃里堆积太多塑料垃圾而无法进食；被塑料渔网缠住的海龟绝望等死……每次观看这样的视频，都是对心灵的一次冲击。

大到抹香鲸小到小麻雀，栖息地锐减、食物日益匮乏，地球上的动物们正遭遇各种生存困境。其中，塑料对其伤害尤为巨大，不少动物或因误食导致死亡，或因被塑料制品困住造成身体的伤害。专家们研究发现，塑料垃圾至少威胁800种野生动物。

英国一家媒体称塑料是人类最糟糕的发明。由于塑料物理化学结构稳定，在自然环境中可能数十至数百年都不会被分解，对塑料垃圾的处置，是世界公认的环境难题。科学家在人类的乳汁、粪便里都发现了微塑料的存在，说明塑料已经进入人类的食物链。虽然目前科学上尚无证据表明微塑料会对人体健康产生直接危害，但其潜在影响不容忽视。

毋庸讳言，塑料垃圾泛滥的原因，在于人类没有节制、不负责任地使用和丢弃塑料，让世界不堪重负。

正是意识到塑料对地球、对动物以及人类造成的影响，一些国家已经行动起来。比如英国计划在2042年前消除所有可避免的塑料废弃物，包含塑料袋、食品包装袋和一次性塑料管等与人们日常生活息息相关的塑料制品；韩国已经于2018年底在商场和超市全面禁用一次性塑料袋；澳大利亚、新西兰等国的禁塑进程正在提速……在国内，一些地方也把减少塑料垃圾作为重要的发展议题：海南今年底率先在全境“禁塑”，江苏扬州成为世界自然基金会命名的首批“净塑城市”……这说明，大家对塑料污染的重视程度日益提升。

2018年，联合国把世界环境日的主题确定为“beat plastic pollution（打败塑料污染）”，有人把它译作“塑战速决”。然而，反观现实，禁绝塑料污染，不可能速战速决。

如今，我们每天的生活，充斥着各色各样塑料制品的身影。从铝塑门窗到衣物纤维，再到各种工具用品，塑料提供了太多便利。可以说，人类在短时间内还离不开塑料。

在这种情况下，禁绝塑料污染，该如何做呢？目前，不可降解塑料的替代物尚不普及，减少其使用，可能意味着不方便或者更高成本，因此，一刀切地限制塑料制品的使用，很可能是欲速则不达。但只要积极作为，我们总能找到办法。一方面，积极研发质高价廉的替代品，另一方面不断提升普通人对塑料垃圾危害的认知水平，让更多企业、更多公众切实参与到减塑的行动中来。

减塑，首先要减少一次性塑料制品的使用。在这方面，每个人动动脑子，都能闪出一堆点子：成箱售卖的盒装牛奶，能否配送一根钢制吸管以代替每盒一根的一次性塑料吸管？飞机上的一次性塑料饭盒，能否变成可重复使用的仿陶瓷制品？去买早点的时候，咱自己带个盛具不是更安全卫生？

这些好点子能否实施，或需要运用法规约束，或需要借助奖励引导。有关部门不妨认真研究，扎扎实实出政策，一步一步定细则，充分调动全社会同塑料垃圾作战的积极性。

《 人民日报 》（ 2020年05月06日 18 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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