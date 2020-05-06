北京协和医院专家呼吁：肺动脉高压患者切忌症状改善后自行停药

每年的5月5日，全球多地都会开展形式多样的活动，来提高全社会对肺动脉高压这类疾病的认识和重视。中国医学科学院北京协和医院心内科主任荆志成教授建议，肺动脉高压患者应尽早到专科中心接受规范治疗，坚持定期随访，切忌症状改善后自行停药。

肺动脉高压一度被称为“心肺血管系统的癌症”。患者肺动脉逐渐闭塞而使血管阻力显著增加，导致肺动脉压力升高，如不及时治疗会导致心功能衰竭甚至死亡。而从确诊到去世，过去往往只有两年半时间。不过，长期药物治疗特别是联合治疗可以显著提高肺动脉高压患者的5年和10年生存率。随着我国对肺动脉高压日渐重视，患者接受规范治疗的机会越来越多。

“肺动脉高压患者应长期由专科医师随访评价，早期（3至6个月）患者治疗效果好，很多患者自行停药，这是很危险的。”荆志成说，能主动规律随访的患者往往能提早发现病情恶化迹象，给予及时的治疗调整和干预，对改善长期预后有重要价值。他还介绍，为了方便广大患者随诊，北京协和医院心内科即将开放肺血管疾病专科门诊，周一到周五每天都有资深专家出诊。

目前，医务人员和社会公众对肺动脉高压仍缺乏了解。荆志成介绍，至少有五分之一的患者从症状出现到确诊至少超过两年，且超半数的患者确诊时已进入严重心力衰竭状态。因此，患者能否尽早就诊、获得及时规范治疗至关重要。

荆志成说，肺动脉高压高危人群，如风湿免疫病、艾滋病、门脉高压、溶血性贫血、先心病等的患者以及口服避孕药和减肥药的患者，如果新出现“活动后气短”现象，必须尽早筛查有无肺动脉高压。患者应尽早转往肺血管疾病专科医师或团队处进行专业诊断评估和专业治疗，确诊后根据病因和临床分类，进行针对性治疗。同时，一旦确诊，还应筛查有无遗传性疾病，早诊早治。（记者田晓航）