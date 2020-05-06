新研究将揭示美国儿童新冠肺炎感染率

科技日报北京5月5日电 （记者刘霞）据美国国立卫生研究院（NIH）网站4日报道，该机构下属美国国家过敏和传染病研究所（NIAID）当日启动了一项新研究，旨在确定美国儿童新冠肺炎感染率。这项名为“人类流行病学和对新冠病毒反应（HEROS）”的研究将从美国11个城市招募2000个家庭，共6000人。为加快招募工作，NIAID将从NIH资助的其他儿科研究中挑选试验对象，包括健康儿童以及患有哮喘或其他过敏疾病的儿童。

研究小组将对每名儿童及其家人开展为期6个月的监测，以追踪有谁感染新冠肺炎；儿童是否将病毒传染给其他家庭成员，以及哪些家庭成员出现了新冠肺炎症状。

NIAID主任安东尼·福奇博士说：“与成年人相比，感染新冠肺炎的儿童很少。这是因为儿童对新冠病毒具有抵抗力？还是因为他们被感染了但没有出现症状？”

HEROS研究首席研究员蒂娜·哈特博士补充说，HEROS可通过研究新冠肺炎在儿童身上如何表现，来帮助填补这方面的知识空白。

哈特解释说：“迄今为止，有关美国人群新冠病毒感染程度的数据仅限于那些接受测试的人——特别是测试结果呈阳性的人，以及患有严重疾病的人。尽管这些数据对于制定和施行公共卫生政策具有一定价值，但我们无法借此了解所有人群新冠病毒感染的情况。通过囊括有过敏症状和没有过敏症状的儿童，HEROS研究可能有助于确定过敏和哮喘与罹患新冠肺炎风险之间的关系。”

HEROS研究将远程开展，每名孩子家中指派一名看护人。看护人的任务包括：每两周一次收集主要研究参与者和其他已登记家庭成员的鼻咽拭子样本，同时完成有关每名参与者的症状、社交隔离执行情况、室外活动情况及接触确诊病例情况的在线问卷调查。

看护人还将在受试者参与试验2周、18周和24周以及该家庭首例新冠肺炎疑似病例出现3周后收集其血液样本。NIAID在声明中表示，他们将“使用一种全新的设备收集血液样本，可从皮肤表面提取少量血液，不会让人感到痛苦。一旦有合适的抗体检测方法问世，我们将对血液开展抗体筛查”。