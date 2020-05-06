北京将全面评估常态化疫情防控

“首都疫情防控形势持续稳定向好，疫情防控工作转为常态化，但我们绝不能掉以轻心，要继续下功夫抓好北京的疫情防控工作。”5月5日下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控新闻发布会上，市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建表示，“五一”小长假过后，要对此次常态化疫情防控进行一次全面的评估，要通过这次“五一”小长假不断改进和完善常态化疫情防控的各项举措，继续统筹做好疫情防控和经济社会发展工作。

“五一”假期，北京市的旅游景点安全有序开放，重点商圈开展百余项促销活动，推动北京旅游市场、消费市场回暖。

据徐和建介绍，“五一”假期，北京市聚焦做好重点防控工作，突出做好重点人群、重点场所、特殊区域的防控工作，深化、细化、实化常态化疫情防控的各项工作，严格路径和中高风险地区进京人员管理，落实医学观察措施，切断疫情传播的渠道。车站、进京检查站进行严格管控和筛查。景区、公园、商超等公共场所严格落实防疫要求，做好限流、分流管理，严防人员扎堆聚集，确保了首都假期安全平稳有序。

徐和建指出，广大市民5月6日即将投入到工作学习中，要坚持做好健康监测，科学佩戴口罩，将勤洗手、常通风、不聚集、分餐制等各项防护措施融入日常生活。

在此次发布会上，北京市疾控中心发布了上班上学前的健康指南，提醒市民做好健康调节和健康防护。

指南提出，注意密切关注自身及家人的身体状况，尤其是有旅行史的朋友更要做好自身健康监测，如出现发热、干咳等症状，可及时佩戴医用口罩前往就近的发热门诊，并主动告知医生旅行史、接触史和隔离观察情况，便于及时排查。主动向单位报告发病情况及旅行史、接触史，不要带病上班。

值得注意的是，指南建议，随身携带口罩，视不同人群场景选择佩戴适宜的口罩。随时注意个人卫生，养成勤洗手、常通风、不聚集、注意咳嗽礼仪等健康习惯，外出如洗手困难，可携带免洗手消毒液。外出就餐时，应到有卫生许可证的正规餐馆就餐，与其他人保持1米以上的距离。在餐厅期间要尽量减少触碰公共设施，就餐时执行分餐制，备用公勺公筷。

此外，有研究发现，晚睡、缺少睡眠的人则免疫力差，更容易感到疲惫。指南提出，合理安排作息，早睡早起，尽量不睡懒觉。中午小憩可以减少白天的困倦。节后上班前一天晚上设好闹钟，留出充足的上班时间。

指南建议，节后适度增加运动，避免节后胖三斤，也要避免过度运动及过度疲劳。运动不在于计划有多好，而在于持之以恒，重点是养成习惯。尽量选择家中或室外空旷的地方进行锻炼，与他人保持人际距离。

对于学生开学，指南建议，高三、初三学生要做好自我健康监测，家长和孩子都要自测体温，如果出现发热、咳嗽、乏力、腹泻等症状，不要上学，视病情就医或居家观察，及时向班主任汇报。准备好一次性医用囗罩、免洗手消毒剂或消毒湿巾、一次性手套、纸巾等，并学会正确使用。家长要帮助孩子养成勤洗手、戴口罩、咳嗽打喷嚏捂口鼻的卫生习惯。合理安排起居，适当体育锻炼，逐步恢复到上学时的作息规律，保持健康体重。

5月4日0-24时，北京无新增报告境外输入和本地新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者，已经连续19天无报告新增确诊病例，连续19天实现境外输入和本地确诊病例“双零”增长。北京商报综合报道