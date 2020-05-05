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援鄂专家：42000多名援鄂医疗队员无一感染 这是一个壮举

2020年05月05日17:18 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月5日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，北京协和医院党委书记、心内科专家、领队张抒扬表示，42000多名援鄂医疗队队员没有一个感染，这是一个壮举。我国的医务人员经历了这样一个大考，向人民交出满意的答卷，是一支值得信赖的优秀团队。

张抒扬介绍，援鄂医疗队在到达武汉后，立即就开展了培训。“第一个培训就是如何做好个人防护。队员们在不断培训和严格要求下穿上防护服后，由专人进行检查，要检查口罩戴得是否严实、护目镜是否戴好、隔离衣穿得是否正确，检查合格后才会放行。当我们目送这些队员们走向红区时，心都是揪着的，每次都会向他们说，盼着你平安回来。”她回忆说。

张抒扬表示，在武汉的这段时间，天气时常变化，下雪或冰雹都是常事。在这种情况下，不仅病人会喊冷，队员们在病房中忙出一身汗后浑身都湿透了，冷风吹进去也是直打寒战。时常有队员发烧、感冒、嗓子疼，都会担心是否被感染。当地医院为解决这一问题，专门配备了检验科人员，及时为队员们进行核酸检测。同时，也为患者检测，观察哪些是阳性，哪些已经解除。另外，还要测量环境中的病毒，对所有环境消杀、清洁，才能确保没有一个队员被感染。

张抒扬介绍，队员们由于对新冠肺炎这一全新疾病认知度不足，在救治过程中会有招架不住的感觉。首先要解决的，是如何精准地认识这一疾病。协和医院医疗团队要求，每位医护人员都要到床旁陪伴患者，观察病情变化，了解患者治疗后的反应。同时，为提升对新冠肺炎的认识，医疗队还积极开展了尸体解剖工作。不仅局限于临床上的任何症状，更可以从根本上看到全身脏器到底发生了哪些变化。这样才能够做到将治疗关口前移，使患者早点转危为安。

“所以这两个困难对我们考验最大。首先要确保病人安全，毕竟医护人员是用生命守护生命。其次要确保队员安全，我们医院发挥了整体力量，得到了各方支持和关照。42000多名援鄂医疗队队员没有一个感染，这是一个壮举。我国的医务人员经历了这样一个大考，向人民交出满意的答卷，是一支值得信赖的优秀团队。”张抒扬说。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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