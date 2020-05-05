“被裁”编外医护复岗 公正透明才是定心丸 

近日，陕西咸阳市妇幼保健院“医护人员被裁”事件持续发酵。5月3日上午，多名被裁医护人员陆续接到咸阳市卫健委人事科工作人员电话通知，让他们到咸阳市妇幼保健院接受调查组谈话。有被约谈医护告诉记者，谈话结果“出乎意料”。谈完以后，医院人事科打电话通知40位被裁医护人员回去上班。

医院根据自身需要，不仅有权而且应该进行“人才优化”，确保人才的数量与质量适中。从该院早前发布的声明来看，由于该院综合楼存在安全隐患，需改造加固，住院业务暂停，门诊也从原来的10多个缩减为4个，业务明显萎缩，有必要裁减医护人员。

然而，这次裁员却给人以毫无章法之感。首先，裁员要依合同，而非楼层加固等原因，当职工与医院签订了长期合同，楼层加固就不能成为违反合同的理由。其次，裁员本因业务萎缩，却硬是将其包装成为“末位淘汰”等人才优化原因，给人以掩盖真实意图之感。第三，楼层加固是临时举措，市级妇幼保健院不可能永远一直“业务萎缩”，此后住院业务重开、门诊恢复，若遇“人才荒”，又如何解决？

仓促行事，缺乏长远规划，就极易误伤无辜，使职工缺乏安全感。更何况，末位淘汰是事先约定的规则，还是临时的裁员手段，以及“末位”怎么确定、是否经历了严格的程序等，这些都语焉不详，很容易成为一本糊涂账，公平性难以保障。再加上疫情刚过就急着“优化人才”，且被裁医护大多曾在一线抗疫，难免给人卸磨杀驴之感。

可见，此次裁减医护，无论理由、过程，还是时机，都存在问题，经不起质疑，当地卫健部门介入调查之后，被裁医护回去上班，纠错还算及时。但被裁医护人员即使回去上班，仍会缺乏安全感，医院存在的问题若没被指出，无规则行事还会出现，说不定将来一些医护人员明里暗里还会吃亏，甚至哪一天会因其他原因被裁。让被裁和恢复岗位都有章可循，这些医护才能真正吃上定心丸。

此次事件，触及如何对待合同制医护人员这个普遍问题。在很多医疗机构尤其是基层医疗机构，医护人员的构成比较复杂，既有在编人员，又有合同制人员，在合同制人员当中，又可根据合同期限和种类分出不同。在很多医院，合同制医护俨然已成一线主力，但“临时身份”不仅让他们的待遇没有保障，而且动辄解聘，让他们缺乏归宿感。

并且，不少医院对于编制存在一种矛盾心理：一方面，医院总是努力呼吁增加编制；另一方面，减少并最终取消编制，是医改的一个明确方向，很多医院领导为此感到苦恼。由于医院无权限清退在编人员，该院40位被裁医护人员应该都属于合同制人员，因此，这起事件可以看成是错误对待编外人员的又一鲜活案例。

其实，只要换一个思路，问题就会迎刃而解，在增加编制越来越难的背景下，将编外人员当在编人员使用，并在待遇、职称、职位等诸多方面努力缩小两者的差距，若如此，则不仅“人才荒”易解，而且多点执业等医改棋也容易走活。以此衡量，该院不仅不应该草率淘汰这40位医护，而且还应该给予他们更多关心和爱护。