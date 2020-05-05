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重庆大厨：让绿色食材走出大山，端上饭桌

本报记者  刘新吾

2020年05月05日08:17 来源：人民网－人民日报

 

 

　　追梦人：蔡光江，重庆市黔江区金溪镇村民，热爱厨艺，曾经在多地饭店打工。如今返乡了，带着一个乡厨团队为村民上门做宴席，还搞起了网络直播。

　　

　　蔡光江的记事本

　　我有一个梦想，要让武陵山区的绿色食材走出大山，端上饭桌。

　　

　　清晨 准备乡村宴席

　　清晨，东方渐白。明天是个好日子，黑溪镇李泽贤家长子结婚。蔡光江已经穿戴整齐，驱车前往黑溪镇百合居委会。货车上，桌椅碗筷，一应俱全。

　　蔡光江（见上图，杨敏摄）到镇上时已经天亮，菜市场开始喧闹起来，新鲜的瓜果摆满了菜摊，鱼还在水池里游动。老蔡和李泽贤一起购置食材，手里拿着清单：油麦菜12斤，肉20斤……

　　蔡光江是重庆黔江本地人，39岁。早些年，他走南闯北，在10多个地方当过厨师，精心学艺。10年前，他回到黔江，逐渐从厨师成为一名老板，有了自己的饭馆。

　　黔江地处山区，农村范围大。蔡光江承办乡村宴席，还会带着团队上门服务。主厨和几名小工带着全套装备上门，乡亲只需买菜，其余都不用操心。他收费并不高，一桌菜，15个碗，只要40多元。

　　前期准备工作做完，一晃已到中午，蔡光江吃了一碗面条，便匆匆赶回城里，留下一名徒弟明天主厨。

　　下午 培训乡厨学徒

　　才下灶台，又上讲台。下午，蔡光江回到店里开始带徒弟。

　　“鸭子的脚没摆正。”蔡光江手把手教徒弟摆盘，他对厨艺精益求精，不仅要色香味俱全，摆盘也要精致。他做的鸭子，头、脚都要摆放整齐。

　　跟他学厨，可没少吃苦。徒弟刚把米放在锅里，练习颠锅技巧，蔡光江就提出了更高要求——在锅里放水。徒弟一个不小心就把水泼在了身上。

　　在蔡光江看来，学厨首先要能吃苦。他也曾有过艰难的学徒生涯，深知乡厨艰辛，还编了几句顺口溜：“配菜把手切，苦痛不停息。终于灶上站，已然非少年。”

　　艰苦学艺后的蔡光江成了黔江的大厨，他希望培养更多的厨师，让乡亲们吃得更好。但蔡光江的愿望可不止于黔江，他有自己的中国梦，就是把武陵美食越推越广。一次，他到重庆主城吃“黔江鸡杂”，发现是外地人做的，觉得不够正宗，便暗下决心，“黔江鸡杂是我们的招牌菜，一定要做好，让更多外地朋友吃到。”

　　晚间 直播武陵美食

　　现在，蔡光江经常琢磨菜谱，制作更多美食。不过，只在黔江教学，影响力终归有限。互联网浪潮下，蔡光江竟成了一名“网红”。

　　“这就是有名的红脆李，又大又甜。”晚上，忙碌了一天的蔡光江走进工作室，开始直播，口音也切换成了普通话。

　　在黔江乃至重庆，蔡光江都是具有一定知名度的“网红”大厨。在一个视频平台，他每隔几天就制作一个美食视频，已经拥有了100多万粉丝。有时有30多万人同时观看蔡光江做菜，他一个月仅流量分成就有1万多元。

　　不仅教学厨艺，蔡光江还直播推销食材。几年前，他听到菜农抱怨，“我们的菜种得好，可惜卖不出去。”于是，他又当起推销员，帮助菜农售卖蔬菜水果。

　　不过，直播之路并非一帆风顺。有一年，蔡光江帮助村民推销脆红李，销量很好，可由于天热，寄到一些偏远省份时，部分李子已经坏掉。蔡光江只得一一贴钱补发，“钱是小事，信誉是根本。”

　　在蔡光江的带动下，还有几名本地厨师也做起了直播。“时代进步了，我的生活也越来越好。”这位厨师念念不忘，“黔江是一片神奇的土地，美景美食样样有。”

 


　　《 人民日报 》（ 2020年05月05日 07 版）

 

(责编：杨迪、许晓华)


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