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全国居民健康素养水平稳步提升

熊建

2020年05月05日08:14 来源：人民网-人民日报海外版

　　记者日前从国家卫健委了解到：我国居民健康素养总体水平继续稳步提升，2019年达到19.17%，比2018年提升2.11个百分点。

　　2019年，国家卫生健康委继续在31个省(自治区、直辖市)336个县区级监测点开展全国居民健康素养监测。结果显示，2019年全国城市居民健康素养水平达到24.81%，农村居民水平为15.67%。东部地区居民健康素养水平为24.60%，中部地区为16.31%，西部地区为14.30%。

　　2019年全国居民基本知识和理念素养水平为34.31%，比2018年提升3.79个百分点；健康生活方式与行为素养水平为19.48%，较2018年提升2.44个百分点；基本技能素养水平为21.43%，较2018年提升2.75个百分点。上述知识、行为、技能三方面素养均有提升，基本知识和理念素养水平提升幅度最大。

　　2019年全国居民安全与急救素养水平为54.11%，科学健康观素养水平为48.07%，健康信息素养水平为31.66%，慢性病防治素养水平为22.73%，基本医疗素养水平为19.43%，传染病防治素养水平为19.21%。

(责编：杨迪、许晓华)


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