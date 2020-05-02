江苏省卫健委分享新冠肺炎患者“零死亡”医院“零感染”经验

人民网北京5月2日电 （许心怡）2日，国务院联防联控机制就江苏省疫情防控工作举行发布会。会上，江苏省卫生健康委副主任周明浩分享救治过程中实现患者“零死亡”、医院“零感染”的经验时表示，主要做法是围绕“快、早、严”这三个字下功夫、做文章。

周明浩介绍，“快”主要体现在决策响应上，江苏省卫健委在了解武汉疫情的当天，就非常警觉，立即在系统内要求各地加强不明原因肺炎的监测和管理，发现第一例疑似病例以后，及时停运了发往武汉的班车，随后又迅速果断地关闭了人员聚集的场所，取消了不必要的人员聚集的活动，后来又全面停止了省际之间公路的客运班车。

“早”主要体现在病例的发现上，江苏构筑了三道防线。第一道防线是入境的口岸，采取向重点口岸派驻工作组、工作专班，有专门的专车进行转运，集中隔离。同时也非常注重专车的消毒通风以及人员防护。在交通“两站一场”设置专用的通道，对重点人员，包括入境的人员进行转运和隔离。第二道防线就是社区和单位，单位的情况要及时向社区报告。创新了工作方式，采用“大数据+网格化+铁脚板”工作模式，特别是采取了“四包一”的工作方式，就是一个社区民警、一个社区干部、一个医务人员、一个网格员来共同管理服务一个重点的对象。做到了社区的往来人员、入境人员以及密切接触者和居家隔离人员“四个见底”。第三道防线就是医院，这也是最重要即最后的防线。加强了预检分诊、发热门诊监测，加强了不明原因肺炎、重症肺炎和新冠肺炎的监测工作，特别是加强了发热病人和住院病人、手术病人的核酸检测，以尽早发现确诊病例或者疑似病例、或者无症状感染者。

“严”主要体现在人员的管理上。对疑似病例和无症状感染者，从发现第一例开始就作为病例对待，进行治疗和医学管理。对密切接触者的范围判定上，在第一时间对病例的密切接触者和无症状感染者发病或者采样的前两天作为判定，后期又把时间继续往前推，推到了航班上、境外活动的情况来判定密切接触者。