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正确选用药茶 调节身体有益健康

周亚军

2020年05月02日07:40 来源：人民网－人民日报

山西制作药茶、饮用药茶历史悠久。

山西省中西医结合医院教授赵杰认为，药茶本身性味平和，有利于改善体内由慢性病、代谢性疾病导致的失衡状态。中医认为，春夏之交是阳气升发的时节。如果饮食肥甘厚味，形成积滞，损伤脾胃，容易产生病理代谢物，导致脘腹部位“痞满”，也容易郁而化热、化火，引发多种不适。

药茶是中医药文化与中国传统茶文化的有机结合。不妨正确选用药茶，调节身体，有益健康。

平定冠山连翘叶茶

连翘又名黄金条。每年早春花开金灿，花落后吐嫩绿芽。清康熙帝曾御赐平定冠山连翘茶“延年翘”名称。

山西农业大学（省农科院）经济作物研究所副研究员田洪岭介绍，连翘茶含有多种对人体有益的氨基酸和丰富的维生素，有助于清热解毒、去燥濡湿、爽身清脑，有降低血管脆性、通透性，防止溶血、抑制呕吐的功效。

芦芽山毛尖茶

芦芽山毛尖茶学名岩青兰，也称毛建草，产自汾河源头管涔山的主峰芦芽山。

毛建草含有丰富的茶多酚、叶绿素、氨基酸、黄酮等成分，对于体内湿气重、身体困重、胃脘部满闷、上火、口疮牙疼等症状大有改善功效。

赵杰说：“毛建草咖啡碱含量偏低，既健胃消食、改善微循环，又不影响睡眠，是我国北方名茶之一。”

高平黄芩茶

黄芩在抗菌、抗病毒、消炎去热、医治流感等方面，一直是中药方剂中的主力。太行山系野生优质黄芩，根入药，叶茎为茶。1997年，高平生产的黄芩茶就销往了香港市场。

黄芩茶茶色金黄明亮，茶味酣甘郁香，风味独特，具有清热解毒、润肺去火、安神助眠、通便利尿、降脂降压、利胆保肝等功效。

北岳恒山黄芪茶

黄芪具有增强免疫功能作用，在《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第七版）》的中药方中有所应用。

大同浑源是“中国黄芪之乡”，恒山黄芪从明代大面积栽培，清代成为皇家直供药材。目前当地开发有黄芪叶茶、黄芪普洱茶、黄芪枸杞茶、黄芪红枣茶等拼配茶产品。

茶菊

菊花作为药食同源植物，有“药食圣品”之称。“目前山西杭白菊产品占全国的一半，茶菊总产量占全国的15%。”山西农业大学林学院教授吕晋慧说。

菊花具有养肝明目、润喉、生津、降血压血脂、清热泻火、抗癌、抗肿瘤、抗氧化、抑菌、抗病毒等功效，对预防心脑血管疾病、抗凝血、抗衰老、加快胆固醇代谢等有明显作用。

《 人民日报 》（ 2020年05月02日 07 版）

(责编：董童、杨迪)


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