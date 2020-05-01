专家：亲历“SARS”再战“新冠” 形成积极传帮带作用

人民网北京5月1日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，北京大学人民医院援鄂医疗队专家组成员曹照龙表示，北京大学人民医院在2003年SARS战役中英勇奋战，为北京取得抗击非典阶段性胜利争取了时间。此次北京大学人民医院援鄂医疗队共25人参加过SARS防控，有SARS防控经验的医务人员带领80后、90后奋战前线，形成了积极的传帮带作用。

曹照龙表示，亲历过2003年SARS和2009年甲流之后，从国家层面到医院层面，对呼吸道传染病都具备了一定的经验。国家在传染病防控体系的建立、不明原因肺炎的上报以及呼吸道传染病重症患者的诊治流程等方面制定了相应流程。北京大学人民医院建立和完善了呼吸道传染病的筛查，包括确诊、转诊的流程，每年的呼吸道传染病流行季节，会组织全员进行传染病培训。

曹照龙认为，相较于SARS时期，国家整体救治能力有很大提高，对抗病毒药、激素及各种药物的使用非常慎重，从细节上把关，对新冠病人的康复起到了很好的作用。呼吸治疗设备也有改进，ECMO、经鼻高流量吸氧装置的使用保证了对危重症病人的有效治疗。（实习生武雯婧）