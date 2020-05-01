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专家谈诊疗经验：采取分类施策 救治成功率达96%

2020年05月01日16:05 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月1日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，北京大学人民医院院长、援鄂医疗队领队姜保国介绍，北京大学人民医院先后三次派出国家医疗队，共134名队员援鄂，分别在1月26日（正月初二）、2月1日（正月初八）、2月7日（正月十四）出发。

核心任务是到武汉同济医院中法院区独立接管一个重症病房。团队包括呼吸重症、外科重症、急诊重症和国家创伤医学中心,等于是医生和护士全员整建制到了武汉。同时，在医疗队中还派出了包括医院感染科主任、控感办主任在内的控感专家，以及最后选派了两位经验丰富的麻醉师。这样一支多学科团队，对患者生命救治提供了有力保证，团队救治成功率达96%。

“最后选派的麻醉师到现场后起到了重要作用。为让患者减少痛苦，他们在最短时间内插管成功，也保证了顺利治疗。控感科到前线后，只用了24小时，就实现了重症病房的改建转换，甚至将普通病房的人流、物流、患者流、洁净区和污染区都划分得非常清楚。”姜保国说。

在分享救治经验时，姜保国表示，由于面对大量重症病人，在接诊以后，专家团队第一时间进行分析。新冠肺炎是呼吸道传染病，在收治到隔离病房后，实际上也解决了传播问题。

“在患者中，很多60岁以上的大量老年患者，带有如心脏病、肾脏病等基础性疾病。在接诊病人中，有11位患者本身是肾脏衰竭，在没有得新冠肺炎时,就每两三天要进行一次透析治疗。所以我们将患者快速分类，分成单纯性肺炎患者、有基础性疾病患者和已有器官衰竭的重症患者。”姜保国解释说，轻症患者或者单纯性肺炎患者，治疗相对较简单，基本十天左右就能治愈出院，分类后有利于专家团队将更多精力，投入到救治重症患者和患有基础病的患者上面。分类治疗的经验与其他团队分享后，得到大家共识，对重症病人救治起到了非常重要的作用。

姜保国还提出，在检查过程中还起到了重要作用的是床旁B超检查，既便于专家深入了解新冠肺炎的病情，也在病人呼吸困难时，对病情的评估和预判起到了非常重要的作用。北医三个救治团队，每家一个独立病房。每天三个病房会统一在查看病情资料，形成最大范围的多个学科专家会诊，于每天下午4点，针对病人制定一对一救治方案。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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