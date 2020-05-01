我国科学家在《柳叶刀》发表瑞德西韦治疗新冠肺炎的首项高证据等级临床试验结果

4月29日，由我国科学家王辰、曹彬等开展的瑞德西韦治疗重症新冠肺炎的抗病毒临床试验结果在线发表于《柳叶刀》杂志。临床试验结果显示，瑞德西韦与安慰剂相比在治疗重症新冠肺炎患者方面获益有限，亦未显著加快病毒载量下降速度；安全性良好，未见明显相关的药物不良反应。

据悉，这是自新冠肺炎疫情暴发以来，全球率先完成的第一项关于重症新冠肺炎治疗的随机、双盲、安慰剂对照临床试验。该临床试验为全球探索新冠肺炎的抗病毒治疗提供了有力的循证医学证据，对于指导治疗具有重要临床意义。

瑞德西韦具有广泛的抗病毒谱，在体外对已知的多种人和动物冠状病毒均有抑制作用，并且在中东呼吸综合征（MERS）冠状病毒感染的动物模型中显示出抗病毒作用。

瑞德西韦静脉给药治疗埃博拉病毒感染的研究显示，该药物具有较好的耐受性和安全性。疫情中曾通过同情用药的方式在某些国家和地区新冠病毒感染者中使用，有病例研究报告瑞德西韦治疗新冠病毒感染者可能获益。不过，由于前期研究证据等级不高，瑞德西韦对新冠肺炎的疗效和安全性尚不明确。

新冠肺炎疫情暴发以来，身处抗疫一线的中日友好医院副院长曹彬以及武汉市10家参与重症新冠肺炎患者救治的医疗机构，在中国工程院副院长、中国医学科学院院长王辰院士指导下，于全球率先开展瑞德西韦治疗重症新冠肺炎的临床试验。此后，美国国立卫生研究院、吉利德科学和世界卫生组织分别设计和实施了有关瑞德西韦的随机对照临床试验。

曹彬表示，全面描述该临床试验过程和状态，可以概括为：鉴于武汉市疫情得到有效控制，项目组依据研究方案的停止标准，遵从临床试验数据安全监查委员会的建议，适时结束本试验。

王辰认为，在全球共同抗击新冠肺炎疫情之时，从让病毒无所遁形的检测工具，到与之短兵相接的临床治疗药物和技术，再到疫苗等长期防控手段，都要靠科技为人类战胜病毒提供强大助力，科研人员要始终向科学要答案、要方法。

英国爱丁堡大学教授约翰·诺里（John Norrie）在《柳叶刀》杂志配发的述评中写道：“研究者必须抵制降低证据标准的诱惑，因为采用无效且可能不安全的干预措施只会带来危害，而不会使患者获益。”“这是一项设计合理的试验。此外，这项研究执行良好，严格符合方案。”