“你守护生命 我守护你—— <br>人民爱医行动”正式启动

人民网北京4月30日电 （赵敬菡）4月30日下午，由人民日报社指导、人民网联合腾讯基金会共同发起的“你守护生命 我守护你——人民爱医行动”线上启动仪式暨“五一专场”活动举办。活动首期将对全国100家医疗机构医务人员及其家庭进行点对点捐赠，以此向他们致以崇高敬意。

为助力解决医务人员实际困难和后顾之忧，人民网·人民健康从2月19日开始，以“人民好医生”客户端为平台，以人民日报、人民网所属媒体资源为依托，第一时间搭建起疫情报道的新媒体传播矩阵，同时也为公益组织、爱心企业履行社会责任搭建起对接通道。截至目前，共有中国营养学会、伊利、君乐宝、腾讯、白求恩公益基金会、新绎控股等43家企业或机构参与，共捐赠价值超过11.25亿元的物资和服务，为湖北以及援助湖北的医护人员家庭送去贴心慰问与关怀。

未来，“人民爱医行动”将作为长期项目开展下去，充分发挥央媒的品牌价值、传播优势，秉持公益属性，融合各类政企资源，将“人民爱医行动”建设成关爱医务人员及其家庭的服务平台，持续向广大医务人员送去关心和慰问。

《 人民日报 》（ 2020年05月01日 04 版）