深睿医疗与黑龙江联通携手 5G+AI助力绥芬河战疫

深睿医疗与黑龙江联通强强联手，率先在黑龙江口岸城市部署5G医疗专网，实现与当地医院的信息互通，智慧化医院的建设及远程会诊等多项智慧医疗服务，并运用人工智能技术辅助疫情最严重地区的绥芬河市人民医院抗击新冠疫情。

近日，国家发展改革委、中央网信办研究制定了《关于推进“上云用数赋智”行动 培育新经济发展实施方案》。充分发挥技术创新和赋能作用抗击疫情影响。搭载5G，以“高带宽、低时延、大连接”等优势，应用在医疗行业，助力医学服务的数字化、移动化、远程化、智能化快速发展。

2020年，新型冠状病毒性肺炎肆虐全球。在国家运用互联网+社会服务发展意见的目标指引下，切实贯彻“上云用数赋智”行动，深睿医疗与黑龙江联通强强联手，率先在黑龙江口岸城市建立5G医疗专网，实现当地医院的信息互通，智慧化医院的建设及远程会诊等多项智慧医疗服务。

在全国疫情发展进入平稳阶段，由于受国外疫情的严峻形势影响，一个地处边境的平静小镇成为全中国关注的焦点，人口只有7万的中俄边境小城，作为联通俄罗斯的主要口岸，绥芬河短时间内涌入大量入境人员，截至4月26日，累计报告绥芬河口岸输入确诊病例380例。相关部门迅速响应，将绥芬河市人民医院全部腾空，移交给牡丹江医学院附属红旗医院接管，专门执行这次新冠疫情医疗救治工作。

黑龙江联通第一时间完成5G专网的部署，实现了与省会中心医院与北京医院的会诊团队实时会诊。同时面对疫情期间物流不畅、外地工程师无法到达现场等困难。黑龙江联通创新性的采用5G专网结合边缘计算的解决方案，将5G专网、边缘计算、AI等前沿技术深度融合，充分发挥5G专网的优势，在边境小城创造了AI影像云小时级完成部署的行业新记录。

为了实现AI辅助医生快速筛查，深睿医疗针对新冠肺炎研发的Dr.Wise?肺部疾病智能解决方案(新冠肺炎增强版)，可以针对各类原因导致的肺炎CT影像进行快速检测，也可帮助新冠肺炎的早期影像进行大规模病例筛查，检出率高，有助于及时发现潜在病人。医生可以在2分钟之内进行病灶的甄别，大大提高了工作效率，有效缓解了绥芬河市人民医院医务工作人员的工作强度与难度。

在深睿医疗与黑龙江联通的共同努力下，黑龙江的饶河中医院和佳木斯市医院也陆续引入5G+AI智慧医疗系统。通过5G、AI等先进技术赋能基层医院，从而全面提升基层医院医疗服务能力，确保边疆地区老百姓在家门口就能够享受到优质的基本医疗服务，不断提升百姓的获得感和幸福感。让先进的AI医疗技术植根于黑龙江沃土，造福地方百姓。