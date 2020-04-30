日前，“有胆来战”——赛诺菲第二届全球大学生数字医疗创新大赛圆满结束。经过近两个月的激烈角逐，来自莫斯科国立谢东诺夫第一医科大学与俄罗斯国家研究型高等经济大学的“DAN”项目脱颖而出，通过提出聚焦患者日常生活的数字化医疗创新方案，斩获本届大赛的“最强王者奖”。此外，来自中国药科大学的“抑滋”项目也凭借方便医患在线沟通的AI伙伴“小抑”，荣获本届大赛的中国赛区冠军。

“有胆来战”是赛诺菲中国人力资源部和极创联盟共同举办的大学生创新大赛，旨在通过鼓励大学生自主创新，挖掘慢病领域的数字医疗创新方案及新发现。自2019年首次举办大赛以来，该活动在全国高校范围内收获了广泛关注，第二届大赛共有50个院校119个团队报名参加，更吸引了来自英国、日本、俄罗斯等国家高校学生的关注与参与。大赛邀请大学生团队以改善特应性皮炎（Atopic Dermatitis）患者的生活质量及就医环节为切入点，通过调查目前中国地区特应性皮炎患者的现有治疗路径及未被满足的患者需求，进行数字化医疗创新项目的研究。

（全球“最强王者奖”获奖团队）

“赛诺菲已连续两年成功举办数字医疗创新大赛，我们希望通过这种方式为大学生提供一个平台，探索创新思路、发掘创新潜力、激发创新活力，并为赛诺菲注入新鲜血液。” 赛诺菲中国首席数字官赖文德表示：“作为全球领先的医疗健康企业之一，赛诺菲始终致力于帮助改善患者的疾病管理，希望与更多有志之士一起，共同发掘科技与数字化的力量，辅助健康医疗事业。”

致力汇聚创新人才

本届创新大赛选拔历时两个月，十个“最佳项目”和两个“奇袭战队”在赛诺菲中国数字加速中心的专业指导下，经历了多轮评选，最终入围总决赛。“最强王者奖”的获得者，来自莫斯科国立谢东诺夫第一医科大学与俄罗斯国家研究型高等经济大学的“DAN”项目重点关注患者的日常生活，通过患者日记生成报告，为患者提供在食品、营养、产品选择及生活上的提醒与建议，并搭建社群进行患者间的互动沟通。而获得中国赛区冠军的“抑滋”项目，则借助SCORAD方法与AI+计算机视觉分析，获取患者真实数据以生成个性化的健康报告，并提供医患双向沟通的高效平台，使患者能够足不出户就获得医生的专业诊断。两个项目皆从特应性皮炎患者的切身需求角度出发，凭借充满患者关爱的优质数字化医疗解决方案，成为本次大赛的双料赢家。

据介绍，本届大赛的获奖团队将受邀参加赛诺菲中国于6月举办的“Dream and Go”赛诺菲中国创新峰会的新闻发布会，并将赴欧洲参加2021年Vivatech科技创新盛会。所有参赛学生都有机会乘上“实习直通车”，获得赛诺菲中国实习的优先推荐机会。

赛诺菲中国人力资源负责人Pierre Faury 表示：“我们高兴地看到，今年的大赛中涌现出更具创新的想法。在当前充满挑战的环境下，具有市场竞争力的人才战略是赛诺菲发展的关键推动力。我们将积极造就人才磁场，并向更多富有才华、热情的青年才俊敞开怀抱，持续致力于集聚创新人才。”

为更好吸引有识之士，2018年赛诺菲通过“赛诺菲招聘”微信公众号平台正式启动智能招聘机器人“菲二”，精准推送职位信息，提升招聘效率与候选人体验。对于职场新人，赛诺菲除了推广“团队合作、勇气、尊重、正直”的核心价值观之外，更为他们提供系统、全面的培训课程和学习机会。赛诺菲始终以创新为驱动力，致力于通过全面的员工发展规划及领导能力培育项目，激励和发展优秀人才。

持续引领数字医疗创新

数字化创新是赛诺菲未来可持续发展的关键。为了满足人们对医疗个性化整体解决方案的需求，赛诺菲整合数字医疗领域的经验和资源，于2018年成立数字化转型先锋 ——“极创联盟”，为本土创新企业与多个医疗相关方搭建多桥梁，在严密的运营中培育新的商业模式。

与此同时，依托互联网和移动技术的迅猛发展，赛诺菲积极连接政府、医院、商业保险、互联网等多个领域，建构创新医疗健康生态。如赛诺菲与互联网企业腾讯签署谅解备忘录，携手为未满足的医疗需求提供创新的数字解决方案；和“极创联盟”首期合作的初创公司——医学语言智能的领军者爱特曼（Atman）签署战略协议，携手打造中英双语的人工智能辅助医疗信息平台，构建赛诺菲医学传播引擎。

未来，赛诺菲将持续加码数字化医疗，携手更多优秀企业，启迪医疗创新，共同开创“互联网+医疗健康”新篇章。