2008年，汶川大地震，少年的他还是初二学生。2020年，疫情突如其来，他飞赴武汉抗疫一线，已是冲锋的战士。

他的请战书写到，“一方有难，八方支援。我是地震中长大的孩子，全国同胞帮助我们太多太多，我们从未忘记。如今，历经地震的孩子长大了，请让我们回馈祖国，请祖国放心。”12年，少年已成长为战士。他就是四川省广元赴武汉医疗队队员罗振宇。

罗振宇从2015年毕业进入广元市中心医院工作至今，一直积极主动，荣获广元市中心医院优秀带教老师、青年教师讲课比赛一等奖、年度先进个人、四川省科普演讲比赛二等奖、四川省针刺伤防护演讲比赛一等奖、全国针刺伤防护演讲比赛三等奖、川北医学院护理学院青年教师讲课比赛二等奖；2018年9月—10月于四川大学华西医院获得《急诊科专科护士》，2019年11月—12月于四川大学华西医院获得《ICW国际伤口治疗师》。担任利州中专《生理学》外聘教师，川北医学院护理本科全程教学班技能实训教研室助理教师,广元市男护士工作委员会委员兼秘书。工作期间全程参与“6.4白龙湖特大沉船事件”“天豪酒店食物中毒事件”“甲.乙型流感爆发”等大型公共卫生事件。

“8级地震我们都扛过来了，你们也一定要扛住”

26岁的罗振宇是广元市中心医院急诊科护士，也是医院为数不多具有气管插管资格的护士。

来到武汉的这些日子，因为他有急诊专科护士及伤口治疗师资格，迅速成为护理技术骨干。

走进重症监护室一次工作就是4小时，这之外的包括穿脱防护服等准备则要3个小时。罗振宇告诉记者，“什么时候上班，之前的一个半小时就是饭点。” 10点半吃午饭，2点半吃晚饭成为常态。

罗振宇坦言，在重症监护室工作4小时，比在平时医院工作8小时还累。“高强度、高压力，说不累是假的。”在重症监护室穿梭的四小时，他的步数都是超万步。

有一次，一位患者口渴，罗振宇给他端来热水。患者喝完忍不住流泪了：“没想到，白开水也这么好喝，不知道还出得去不。”罗振宇告诉他：“我是四川广元过来的，我们8级地震都扛过来了，你一定要加油，扛过去！”

“历经地震的孩子长大了，要回报祖国”

2008地震时，罗振宇还是初二学生。当天他们在操场茫然无助的时候，解放军出现了，带他们到了集中安置点。一群白衣天使给他们送来药物，“那时就立志，要做一名医护人员，在祖国需要的时候，能挺身而出。”

在得知广元将组建医疗队驰援武汉时，罗振宇第一时间报了名，他说，“有一份力就要发一份热。当年大爱汇聚四川，现在我们用爱治愈武汉。”

罗振宇爱好健身，是个帅气的小伙，留着时髦的“油头”。来到武汉当晚，为了工作方便，他自己动手剃光头。“剃到一半刮胡刀摔坏了，只得用剪刀随便修剪。”现在他的发型成了凹凸不平的“狗啃式”，罗振宇说，“平时还能逗大家开心一笑。”

罗振宇的女朋友杨淋合也是市中心医院护士。春节前，两人商量着2月办婚礼。因为疫情，他们推迟了婚期。

1月21日，罗振宇就来到医院发热门诊上班，每天工作10个小时。他瞒着女友报名参加广元援助湖北医疗队，在请战书中写道，“我在发热门诊工作有经验，我一直坚持健身，能承担高强度工作”。女友得知后也写了请战书，希望能与他并肩作战。

2月7日至8日，罗振宇值守夜班。他一直护理的患者即将出院，患者对着他竖起大拇指，“你是这个！”罗振宇说心里比吃汤圆还甜。

元宵节，罗振宇发来视频对女友喊话：“等着我！从武汉回来娶你。”

4月3日，罗振宇结束隔离休整，回到家乡广元，未婚妻在现场向他求婚。