上海市卫健委:“四早”对整个疫情防治非常重要

人民网北京4月30日电 （许心怡）30日，国务院联防联控机制就上海市疫情防控工作举行发布会。会上，上海市卫生健康委主任邬惊雷表示，截至昨天24时，上海发热门诊共接诊接近28万人次，留观隔离17500例左右，截至昨天上海共发现339例境内病人，境外输入的共发现308例。从实践中看出，“四早”对整个防治非常重要。

邬惊雷介绍，上海1月24日发布一级响应，是从前后两段来考虑“早”字。1月24日以前主要在组织、预警、能力储备上做工作。自从武汉疫情发生以后，第一时间组织工作，一是向各个医疗机构发出预警；二是及时组织专家研判；三是对上海的发热门诊进行督查，主要在预检分诊、组织流程、能力储备、人员配备几个方面督查，同时进行了全上海所有发热门诊人员的专门培训，在1月17日向全市发布了上海救治工作方案。1月24日以后，在前期工作的基础上又“进一步强化”了几个对早期诊断早期治疗的措施。进一步扩大了发热门诊的隔离治疗设施，每一个发热门诊如果有疑似病例要就地隔离，因此，对各个发热门诊隔离床位的数量和规格都作了要求。第二个措施是治疗优先，不能因为没有诊断明确就不积极治疗，所以在应急响应后对发热门诊，除了传统门诊外增加了影像、药学、呼吸、急救等设备和人员团队，要求对插管、呼吸机等都在发热门诊要有装备，坚持治疗优先。

邬惊雷指出，这次新冠肺炎实践当中，CT的影像学诊断对研判也是非常重要。所以在有条件的医疗机构都配置了发热门诊专属CT，前期配了21个，最近又配了14个，后续还要专门完善，这对扩大发热门诊的应急响应能力非常重要。

“在一级响应后，我们实践中借鉴其他国家的经验，在原来全市的发热门诊基础上，在182个社区建立了发热哨点门诊，因为抗击疫情过程中社区是非常重要的，上海的三级诊疗体系中社区的服务量始终占很大比例。” 邬惊雷说，这些措施为上海能够及时找出病人、发现疑似病例、及时隔离、诊断和治疗发挥了非常重要的作用。”