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假期京郊游，能否痛快吃住玩？

2020年04月30日10:04 来源：北京日报

昨天，市民在京郊红螺寺旅游景区放松游玩。市民进入景区需出示健康宝绿码、保持距离、测体温，方可进入景区游览。

本报特约摄影 卜向东

本报记者 朱松梅

京郊美景如画。在家闷了几个月，不少市民正谋划着趁“五一”假期，奔郊区放松一下，住农家院、吃农家饭，撒欢儿山水间。景区防疫做得怎么样？农家院和民宿开业了吗？自驾车是否能穿村而过？带着疑问，记者走访京郊多个区。

景区：部分区域暂缓开放

平谷黄松峪乡的国家4A级景区石林峡草木葱郁，片片石林幽深险峻。景区负责人介绍，与往年不同的是，游客购票须至少提前一天实名预约。入园前必须出示北京健康宝绿码、查询行程和测量体温，全程佩戴口罩游览。瞬时游客达最大承载量30%时暂停入园。

平谷往北70公里，密云古北水镇在闭园3个月之后重张。不仅是主景区，小商铺纷纷设置了“内部限流”措施。比如水镇邮局，最多只允许5位游客同时进入。

密云黑龙潭，怀柔红螺寺、雁栖湖，延庆八达岭长城、玉渡山等知名景区陆续开放。不过，有的景区仅开放公共区域，有聚集风险的区域暂缓开放。

此外，部分景区的餐厅和商店尚未营业，市民游览最好自备饮用水和食品。

农家院：隔位就餐准备就绪

丫髻山下，龚素霞的农家院经营了十几年，她的萝卜丝干饭和带皮驴肉是远近知名的特色美食。每年四五月，小小农家院总是顾客盈门。

“去年这时候，每天能有四五十桌客人。现在一整天才两三桌。”龚素霞一边布置着“隔离椅”，一边跟记者聊天。

疫情期间，农家院的迎客方式自与往年不同。不等顾客走进小院，隔着老远就能看到大铁门上贴着北京健康宝、行程查询的二维码，地上画了黄色“一米线”，避免扫码、测温时人员聚集。

大厅里总共20张大圆桌，每隔一张椅子，就贴着“请勿就座”的贴纸。农家院每道菜端上桌都会配一双公筷。

在平谷刘家店镇，6家农家院已有4家在镇政府指导下营业。刘家店镇镇长马超鹰说，所有农家院都建立了三本台账，第一本台账记录农家院法人信息、员工健康状况等；第二本台账记录顾客的登记信息；第三本则是消毒台账，须对顾客公开。

民宿：配备专属工作人员

在延庆大山里，张海超经营的50个民宿院落大多数已恢复营业，旗下的徽派小院“合宿”，是春节后全市首批恢复营业的民宿。“我们的订单爆发式增长，房间提前5天全订光。”张海超说。

复工之路并不容易，要过好几道关，首先就是征询村委会和村民代表的意见。张海超说，公司对院落执行了严格的隔离、消毒措施后，制定详尽的防疫和应急管理方案提交村委会。由所在乡镇审批后，再由延庆区文旅、卫生、城管、治安等八部门联合验收合格，方才取得了复工手续。

细之又细、严之又严的流程，为的是万无一失。凡入住民宿的游客，都需要在订房时进行线上身份核验，入住时还将通过健康宝、行程查询进行二次核验。每个小院都有专属工作人员，集中堂食也取消了，改为厨师分餐后送进小院。

记者查询延庆、平谷等地多家已开业民宿，被告知均可自驾出游，只要健康码为绿色，并经测温、登记后，便可进入所在村庄。但房山“姥姥家”、怀柔“牧马人”等知名“网红”民宿，目前尚未接到可以营业的通知。

疫情防控期间，景区、农家院和民宿酒店的开放是动态的。市民出游前，请提前进行查询或致电确认。

(责编：李轶群、许晓华)


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