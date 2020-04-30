北京九成街乡将创建“垃圾分类示范片区”

每个小区必须“四桶”齐全、垃圾分类指导员每天分时值守，这样的垃圾分类“好小区”很快就要遍布全市了。记者从市城市管理委了解到，到今年年底前，全市九成以上的街道乡镇都将开始创建“垃圾分类示范片区”。而从5月1日《北京市生活垃圾管理条例》实施起，全市居民小区将逐步配齐垃圾分类指导员，并引入小巷管家、志愿者、楼门长等作为补充力量。垃圾分类指导员将由过去自己动手帮居民分类，渐渐向引导鼓励居民自行分类、自主投放“转型”。

专人值守、积分换礼带动“垃圾分类”

厨房里的垃圾桶专门放厨余垃圾；客厅和厕所中的垃圾桶主要放其他垃圾；报纸、纸箱等可回收垃圾则整整齐齐打捆堆放，等着攒多了一起卖废品。吃完早饭，家住石景山建钢南里社区2号楼四单元的陈阿姨拎着一袋从客厅、厕所收拾好的垃圾下楼了。从去年起，将不同的垃圾分类投放，已经成了陈阿姨全家的一种新习惯。

来到小区中专门设立的垃圾分类回收站，陈阿姨主动打开了手中的垃圾袋。身穿统一绿色马甲的垃圾分类指导员李庆如对袋内的垃圾进行了简单的检查后，示意陈阿姨将垃圾袋扔进灰色的其他垃圾桶内。

随后，李庆如用手机扫描陈阿姨手中印有二维码的卡片，为此次垃圾正确投放进行积分奖励。

作为石景山区的垃圾分类示范典型之一，李庆如所负责的建钢南里社区垃圾分类回收站是春节前刚刚建成的。两排小房被划分成大件垃圾/装修垃圾存放区、垃圾分类储存区、再生资源回收区等几个不同的部分，房屋外墙上还张贴有社区生活垃圾分类投放指引、垃圾分类处理流程等宣传牌。

每天早上6点半，李庆如都会准时来到垃圾分类回收站，擦拭垃圾桶、喷消毒药水、指导居民对垃圾进行分类。“上午值守4个小时，下午再值守4个小时。”在小区负责垃圾分拣运输多年的李庆如感觉到，居民的垃圾分类热情高了，能分对的人也渐渐多起来，将近70%的小区居民已经开始慢慢养成垃圾分类的习惯。

示范片区必须配垃圾分类指导员

从今年5月1日起，像建钢南里社区这样的垃圾分类“优秀典型”，在全市范围内将越来越多。市城市管理委固废处调研员吴润江告诉记者，从2017年起，本市开始创建“垃圾分类示范片区”。到今年年底，垃圾分类示范片区的创建将覆盖全市九成以上的街道乡镇。其中，东城、西城、石景山和通州，这4个区将作为首批试点，率先进行“全区域”垃圾分类示范片区创建。

垃圾分类示范片区到底应该是什么样？吴润江以最直观的垃圾桶为例解释说，比如，对于住宅小区来说，公共区域必须成组设置由厨余垃圾桶和其他垃圾桶组成的“桶站”，每个小区还必须设立至少一处可回收物和有害垃圾投放点。“这一两天，我们就会推出‘生活垃圾投放收集指引’。除了常规设置桶站的模式外，小区也可以采取上门回收、定时定点回收、智能垃圾桶回收等多种方式，或是自由自主组合。”

除了必须配齐垃圾桶外，垃圾分类示范片区还必须配有专门的垃圾分类指导员，每天分时段在垃圾桶站进行值守。5月1日后，垃圾分类指导员的职责有何变化？对此，石景山区城市管理委固废科科长侯淼告诉记者，《条例》实施后，垃圾分类指导员的工作内容会逐渐发生变化。过去，居民如果没有进行垃圾分类或是分得不好，垃圾分类指导员往往会直接上手帮助居民重新分类；而5月1日之后，垃圾分类指导员会将更多的精力放在引导鼓励居民自行分类、自主投放上来，提示监督将成为指导员的主责。

多区将引入社会力量引导垃圾分类

截至目前，全市共有2万多名垃圾分类指导员。想要实现“人盯桶”，垃圾分类指导员的数量不足怎么办？记者注意到，其实，各区早已经想出了不同的好做法。比如，东城、石景山等区，将在《条例》实施初期，引入小巷管家、志愿者、楼门长等力量，作为“临时垃圾分类指导员”，对居民进行辅助引导。通州则重新布置桶站位置，将部分零散放置在小区内的垃圾桶整合成有专人值守的垃圾分类投放站，至少能节省一半的人力。有的社区在无人值守的时间段，在桶站上设置语音提示小喇叭，实时播放垃圾分类的提示广播。

已经达标的垃圾分类示范片区，如果无人监管，会不会出现反弹或是倒退？时间一长，又不达标了怎么办？对此，吴润江表示，验收合格的垃圾分类示范片区，后续将持续不断监督监管。每个月，全市将对5个小区进行检查，各区还有各自的检查。《条例》实施后，检查频次和力度将相应加大。通过验收的示范片区如果出现问题，又不达标了，除了会在全市各区进行通报外，还将限期整改。（记者 张楠）