春季，为什么儿童抽动症高发？

前天门诊的时候，来了一位7、8岁的男孩，家长一脸焦虑，说孩子最近总是眨眼睛、歪脖子、踢腿、嗓子发声，说他也不停，控制不住。这些症状前几年也有过，觉得是一个坏毛病，没太理会，过一阵儿自己就好了。但是今年又出现了，持续时间比较长，而且越来越厉害了，所以带来看看是什么问题。其实，这是一种病——儿童抽动障碍。主要发生于学龄前儿童及学龄儿。首先出现的症状是面部的表现，比如咧嘴、耸鼻、眨眼睛，有的患儿伴有四肢抽动的症状，如耸肩、甩胳膊甩腿、抓手等，有的会出现肚子一鼓一鼓的表现。还有一种表现是不自主的发声，包括小的吭吭声或者大声喊叫。所有这些动作的特点就是不自主地发生，孩子不能自己控制。本病有一定的自限性，部分患儿可能自己缓解，但是大多数未经治疗的孩子，症状会反复发作或逐渐加重，部分患儿的症状会延续到成人。

为什么最近看这个病的就特别多呢？中医称这个病位“肝风”，认为这个病和“肝”有特别大的关系。“诸风掉眩，皆属于肝”，肢体、头部摇动的这些表现，属于风象，肝为风木之脏。春应肝，属木，主升发。《黄帝内经·四气调神大论》云：“春三月，此谓发陈，天地俱生，万物以荣；……生而勿杀，予而勿夺，赏而勿罚，此春气之应，养生之道也。” 以类比象，春天，气机条畅则树木生长，人应该要顺发春天的生发之气，保持快乐轻松的心情，如果原来有肝阳亢盛的或者是肝气郁结的孩子，这个时候舒发不力，病情加重。今年因为新冠疫情的原因，孩子都在家里上网课，或者玩手机、游戏，长时间盯着电子产品，会诱发眨眼动作以及其他动作的加重；同时因为缺少和同伴的交流嬉戏，长期和家长日夜相处，矛盾频出，即使没到“鸡飞狗跳”的场面，也是情绪不畅，致肝气郁结也会加重病情。所以这个阶段的门诊病人，抽动症患儿更是多见。

当然，虽然抽动症和肝关系密切，和其他的脏腑也有很大关联，心主神明，心不明则十二官危。脾为后天之本，脾虚则痰湿内生，痰气流窜也会出现各种怪症。肺气虚卫外不固引起的反复呼吸道感染，也会诱发或加重抽动的发生。如果抽动日久，也会影响到肾。所以抽动症主要和肝有关，兼及余脏。中医辨证调理五脏来达到治疗缓解的目的。同时也要注意嘱咐这些孩子，进行必要的心理调摄，家长注意沟通教育的方式，还有一些饮食的调理也是非常重要的。在现在这个阶段，除了学习课程，尽量不再接触电子产品。适当的引导他参加适宜的户外活动，保持心情舒畅，按时服药，病情变化随时就诊。比较轻的可以观察1-2周，如果不好转，建议还是需要及时就诊。医生会根据孩子的情况，辨证论治，采用口服中药及外治疗法，尽快缓解孩子的症状。