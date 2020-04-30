扩大疫苗接种有望减少抗生素使用

科技日报北京4月29日电 （记者张梦然)英国《自然》杂志29日发表一项医学研究，美国科学家团队认为，肺炎球菌和轮状病毒会引起呼吸道疾病和腹泻，针对这两种疫苗，扩大或引入其接种项目有望减少中低收入国家儿童对抗生素的使用。这一发现支持在全球抗击耐药性的工作中，优先考虑对儿童进行疫苗接种。

抗生素本质上是微生物（包括细菌、真菌、放线菌属）或高等动植物在生活过程中所产生的一类次级代谢产物，具有抗病原体或其他活性作用，会干扰其他细胞的发育功能。然而细菌在与抗生素的博弈中，变得越来越厉害，现在，致病菌对抗生素产生耐药性，已是严重的全球性公共卫生问题，中低收入国家的耐药性问题最为显著。

鉴于此，美国加州大学伯克利分校科学家约瑟芬·劳纳德及其同事，详细分析了在这些国家开展的大型家庭调查所得数据，以评估肺炎球菌和轮状病毒疫苗对于5岁以下儿童抗生素使用的影响。

研究团队发现，24.8%以抗生素治疗的呼吸道感染和21.6%以抗生素治疗的腹泻感染，由对这些疫苗敏感的病原体引起。接种了肺炎球菌结合疫苗或轮状病毒疫苗的儿童与未接种疫苗的儿童相比，前者发生以抗生素治疗的呼吸道感染和腹泻感染的几率分别降低了8.7%和8.1%。

研究人员估计，在中低收入国家的儿童中间，目前肺炎球菌和轮状病毒疫苗接种项目每年大约预防2380万次以抗生素治疗的呼吸道感染发作和1360万次以抗生素治疗的腹泻发作。如果在已使用这些疫苗的国家扩大疫苗接种覆盖范围，而在未使用的国家中为儿童引入疫苗接种，那么有可能额外预防4000万次以抗生素治疗的疾病的发作。

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疫苗和抗生素，一个是“防”，一个是“治”。但前者的防护作用是在一年甚至数年时间里长期有效的，从某种意义上说，一本万利。现在，滥用抗生素已经成为一个令全世界都关切的重要公共卫生问题，治疗抗生素耐药性感染已经越来困难、越来越昂贵，因括世卫组织在内的机构都建议：充分利用现有疫苗并开发新疫苗，严肃应对抗生素耐药性问题，而科学界也需要优先考虑哪些新疫苗可能对抗生素耐药性具有最大影响，并促进对这些疫苗进行投资。