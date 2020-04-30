明天就是“五一”小长假了，眼下，中国疫情防控形势向好，生产生活秩序逐渐恢复，长达5天的假期成为旅游行业难得的复苏良机。

日前，携程发布的《2020“五一”旅游消费新趋势大数据预测报告》显示，“五一”旅游热度已起，出游人数预计将创疫情发生以来的新高。据数据显示，预计“五一”期间，可在携程上预约的景区数量将超过4000家。

春光无限好，但这里也要提醒各位游客，外出游玩一定要做到文明旅游，健康出行。

户外拥抱自然

“五一”前夕，北京有40座新建公园向市民开放。这些公园中，有城市森林公园，有带状休闲绿地，有郊野湿地公园，还有口袋公园、小微绿地。

其中，新开放的坝河常庆公园位于北京市朝阳区坝河、太阳宫北街和比如世界购物中心三角地带，园内绿意盎然，在迎风招展的柳树与茂盛的刺槐树下，玉簪花成为一道亮丽的风景线。这座公园去年7月腾退后经过绿化施工，以“坝河文化”为特色，成为周边居民休闲健身、拥抱自然的好去处。

为了防控疫情，景区的室内场馆暂不开放，目前正值春暖花开的好时节，“五一”小长假也就成了许多人难得的亲近自然的好机会。

根据携程的预订数据显示，预计“五一”期间最热门景区是太平国家森林公园、吼山、花之城、慕田峪长城、黄山风景区、武夷山、杭州湾海上花田等，在这些景区中，游客都能与自然亲密接触。

马蜂窝发布的《“五一”小长假旅游趋势报告》显示，平台上，“五一”期间国内最热门的景点排名前十位，也全部为户外类型的旅游景点。“相对室内景区，空气流通、视野开阔的户外景区不易形成人群聚集，安全性更高，因此受到游客的青睐。”马蜂窝旅游研究中心负责人冯饶表示。

“‘五一’期间，虽然去不了外地，但正好可以和家人在北京转一转，这些近在眼前的风景，以往很多时候都被我们忽略了。”家住北京的于涵向记者讲述起自己的“五一”小计划：“我们准备到通州的大运河森林公园感受一下家门口的春光。”

的确，此次疫情让许多人重拾对身边风景的喜爱，同时，也引发了大家对人与自然关系的思考。如何更深入地认识自然、了解自然、回归自然，这也成了不少人对旅行的新思考。

无预约不出游

去景区前先预约，这将是今年“五一”期间游客的新体验。不少地区和平台也都已经发布相关提示，提醒游客养成预约旅游的新习惯。

“五一”期间，北京的旅游景区将严格执行实名制预约制度，游客需要通过手机客户端、景区官网、电话预约等多种渠道分时段预约，间隔入园、错峰出游。旅游景区将对游客接待量进行总量控制、限量管理，防止游客聚集。北京市文化和旅游局一级巡视员周卫民表示，收费景区在实施临时性优惠政策前要慎重做好评估，防止客流量超限。

辽宁省大连市在《关于“五一”期间我市疫情防控工作的通告》中倡导“无预约不出游”理念。通告中指出，各景区、游览场所、场馆实行预约制度，引导游客错峰旅游、间隔入园，实施流量监测，及时预警，加强引流疏导工作，有效降低因游客聚集引发的安全隐患。

为了给游客预约旅游提供参考，美团日前发布了景区预约旅游便利度指数，从购票、入园环节分析恢复开园的高星（5A、4A）景区是否支持网络购票、分时预约购票、闪入园等服务。

分析显示，受益于互联网购票、二维码验票在全国景区的普及，当前全国高星景区预约旅游便利度综合得分达84.9，高于去年得分。其中，北京八达岭长城、北京颐和园、三亚蜈支洲岛等多地热门景点入选全国高星景区预约旅游便利度指数20强。

为了配合各大旅游景区推行“预约制”，方便游客出行，深圳市将在途经市内各大旅游景区的公交线路车辆中，于车厢内设置各相关景区的预约码。司乘人员将及时提醒上车乘客扫码预约，并明确告知若未预约或预约人数已满，将不得进入景区。

今年的“五一”假期是中国进入常态化疫情防控阶段后的首个旅游小长假，“预约旅游”成为新常态，这不仅能避免因“人山人海”而影响旅游体验，也能更好地控制人数，最大限度保证游客安全。

培育文明礼仪

今年的“五一”小长假与以往不同，疫情给旅游带来的并非只有不便，也更能映衬出游客对高品质旅游的呼唤，因此，这也是进一步培育游客文明礼仪的好契机。

文化和旅游部发布提示，提醒广大游客防控优先，加强防护；避免扎堆，错峰出游；牢记安全，远离危险；遵守秩序，文明出游。

山东省文化和旅游厅也通过线上和线下海报的形式，提醒广大游客假日期间合理规划旅游休闲活动，倡导本地游、周边游、省内游，主动规避热点景区场所，做好个人健康防护，提早预约门票。

湖南省文化和旅游厅、省文明办联合制作发布了公益宣传片，倡导游客文明绿色健康安全出游。宣传片以湖南动漫卡通人物“山猫”“吉咪”为主角，模拟“五一”游湖南的预约、入园、游览、用餐等场景，就相关注意事项以生动灵活的形式向游客发出提醒。

为满足游客不同时段的游园需求，分散游客数量，景区也在不断努力。据了解，“五一”期间，江苏省多地将推出夜游项目，发展夜间经济。南京大报恩寺遗址景区将开放夜公园，并推出“丽人行韵五月天，圣地古风欢乐月”等活动。

“‘五一’小长假大家应该出去散散心、看一看，经历这两个多月后，很多人已经快憋得受不了了。”中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友表示，从全国的总体情况来说，我们生活的环境当中有病毒的风险还是很小的，但是也不能不防范。可以打开公园的门、打开家门，出去走一走，但是不要聚餐，不要聚会，更不能放纵。