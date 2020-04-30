讲述抗疫故事  传递中国声音

2月28日，中央广播电视总台国际电视台推出全国首部英文抗疫纪录片《武汉战疫纪》。时至今日，该片已在海外受到广泛关注：20多个国家和地区的165家境外电视频道和新媒体平台对其进行了转播，Youtube网站点击量超1700万。可以说，该片是中国目前为止海外影响最大的抗疫纪录片之一。

疫情暴发以来，纪录片行业反应迅速，拍摄者们深入一线，用镜头真实记录下疫情期间的感人故事，传递出爱、力量与希望。《武汉：我的战疫日记》《温暖的一餐》《山河无恙》等优秀纪录片层出不穷。分析《武汉战疫纪》在海外传播方面表现抢眼的原因，将有助于我们更好地推动中国战疫故事走向海外。

贴近现实、最大程度深入现场获取一手资料，建立与海外观众的共情体验，是中国战疫纪录片走向海外的关键之一。《武汉战疫纪》摄制组在疫情暴发之初即深入武汉，医疗仪器跳动的数字、X光片的肺部透视、医护工作者饱含深情的双眼等镜头元素的直观呈现，共同催生出极大的现场感和真实感。尽管相隔万里，通过朴实的镜头语言和人物的真实情绪，海外观众仍可感受到危机中的爱、慰藉与希望。在新冠肺炎疫情全球大流行的背景下，抗疫纪录片海外传播的意义已从“记录并展示”转化为“共同体验”，海外观众在了解事实的同时，更可在感同身受中汲取精神力量。在这里，纪录片起到了与海外观众缔结情感桥梁的作用。

采用海外观众容易接受的讲述方式，是抗疫纪录片走向海外的关键之二。《武汉战疫纪》以海外观众偏好的“个人叙事”为基本要素，聚焦战疫期间的普通人：靠“拼命吃”维持高强度工作的护士、忙到没空聊天的快递小哥、上门排查敲肿手指的社区工作者等，交织成疫情面前的人物群像。而穿插影片中的时间轴、新闻画面、航拍等符号，构成了疫情背景下的“宏观叙事”。通过二者结合，中国政府对防控疫情采取的各项重大措施，一线医护人员的奉献与牺牲，社区工作者、志愿者、快递员等普通人的执著坚守与顽强精神，被丰富完整地展现出来。在英文解说及中英双语字幕的诠释下，《武汉战疫纪》用海外观众熟悉的语态和叙事，讲出了中国抗疫故事。

增强海外传播意识、多方位挖掘具有海外传播潜力的优秀作品，也是将抗疫纪录片推向海外的关键。旅居南京的日本纪录片制作人竹内亮拍摄的《南京抗疫日记》，在海外影响广泛，热心网友将其翻译成12种语言；网友“蜘蛛猴面包”拍摄的《武汉日记2020》，被英国媒体作为素材进行二次创作。这些事例说明，中国抗疫纪录片在海外赢得越来越多的受众，“本土经验”或许是打开海外市场的关键。

纪录是纪录片的天职、责任与使命，尤其是在新冠肺炎疫情全球大流行的背景下，通过纪录片向海外真实传递中国声音、讲述中国抗疫故事、分享中国抗疫经验、传递同舟共济的战疫精神显得尤为重要。中国抗疫纪录片应当用“高流通”争取“高接受”，既可以是团结协作、并肩作战的共情，也可以是掷地有声的分析和洞见。