大家齐努力 健身动起来

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疫情期间，体育爱好者的户外健身活动受到影响。河南体育部门开展一系列线上特色体育赛事，设置了跑步路线图网上展示、家庭室内定向、健步走等项目，吸引了大批体育爱好者积极参与。

“你看，这是我用双脚做笔，跑出来的图案。”4月18日，记者见到伍朝晖的时候，他刚结束晨跑。打开手机，他向记者展示了APP记录的动态晨跑路线图。

疫情期间，体育爱好者的户外健身活动受到影响。河南省体育局组织多位奥运冠军、世界冠军录制居家健身指导视频，3月推出河南线上社会体育系列赛事，4月初升级为线上运动会。跑步路线图网上展示、家庭室内定向、健步走等，一系列令人耳目一新的参赛方式，吸引了大批体育爱好者积极参与。

“跑图案”很累但很开心

在朋友圈晒出自己的跑步路线图，是一些健身爱好者的习惯。如今，提前规划线路，用双脚跑出特定图案，上传朋友圈，成为线上赛事的特色项目。

52岁的伍朝晖，晒出自己跑出来的图案，收获的点赞和评论数量很多。人们既为他的坚持喝彩，也为他跑出不同图案的创意点赞。2011年，伍朝晖注意到体检单上多项指标不合格，于是下决心健身。起初，伍朝晖绕着小区花坛跑一圈都费劲，如今他每月累计能跑几百公里，健康状况也有所改善。

伍朝晖和跑友还互相激励，分享跑步路上的见闻。“虽然没有一起跑，但感觉迈着同样的脚步！”有跑友提出，如果把跑步路线规划成图案再跑呢？大家听了都很感兴趣，于是开始规划跑步路线。伍朝晖说，设计的图案越好看，需要花费的心思越多。但看到自己跑出的图案被大家点赞，他就越跑越有劲儿。

这种新跑法得到了体育部门的关注，这次被列入线上赛事当中。看到“跑图案”被列为比赛项目，伍朝晖很是高兴。“双脚起落，自己就是一支笔。想跑一个图，少则七八公里，多则三四十公里，是个体力活，但是很开心。”伍朝晖说。

居家定向赛锻炼全方位

“定向越野要求参赛者依靠地图和指北针，规划路线，寻找相应点标，完成特定任务，逐次通关。这个体育项目既考验毅力和体力，也考验参与者的观察和思维能力。”谈起定向越野，37岁的郑州升达经贸管理学院体育老师张遥颇有心得。

张遥有两个孩子，女儿8岁，儿子6岁。她平时非常重视孩子的体育锻炼。在家运动空间小，做简单重复的运动，孩子会感觉枯燥。如何激发孩子兴趣，引导他们坚持锻炼呢？这次线上运动会的家庭室内定向赛启发了张遥。“给孩子也办一个室内定向赛！”张遥说。比赛在家里进行，以室内为空间，合理设置路线、项目和规则，全家参与。

3月21日上午10点，张遥家的“家庭室内定向赛”鸣锣开赛！赛事设置8关，姐弟俩需要根据地图，设计路线。

第一关是在家门口朗读“外出回家消毒”七步骤，加深孩子对消毒知识的印象。第二关是“正确洗手七部曲”。孩子需要把写有不同洗手步骤的纸杯按正确顺序排好。接着还有客厅定向“跳房子”、卧室一分钟跳绳、书房读绕口令、厨房模拟垃圾分类等。一个小时过去，姐弟俩脑门流了汗，达到了锻炼效果。

孩子在运动中收获知识，得到了智力、体力和观察力的锻炼，张遥感到很欣慰。她将这一健身方法介绍给自己的学生，作为体育作业的一部分。学生展开了创意比拼，开发出形式多样的家庭定向赛，锻炼了身体，开阔了思路，丰富了居家生活。

科学健步走实用又有趣

57岁的蒋学行是河南省水利科学研究院的一名高级工程师。2012年夏天，蒋学行开始意识到锻炼身体的重要性。没有运动基础，从哪种运动开始呢？蒋学行结合自身条件，决定采用健步走的锻炼方式。

可是很快蒋学行发现，健步走动作单一，身体出现适应性后健身效果会下降。能否对健步走进行改良？他首先想到直臂和曲臂交替，并增加摆动幅度，从而带动腰部扭动的办法。之后他又设计出一些既有趣味也实用的动作，能够提高健步走的锻炼强度，而且还可以避免运动损伤。

下班后带着老伴到公园一走，蒋学行有趣的动作吸引了大家的注意，慢慢地人们就学着他的动作一起健步走。他还将自创的动作拍成视频传到网上，收获了不少粉丝，蒋学行在河南的健步走圈里出了名。

河南省体育部门将健步走列为本次线上赛事的特色项目之一。各地的参赛者，也学起了蒋学行的动作，蒋学行还受邀担任了该项目的裁判员。虽然这项工作很累，但他表示，健走爱好者的肯定就是对他最好的奖励。

《 人民日报 》（ 2020年04月30日 15 版）