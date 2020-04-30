复学后，湖南省长沙市雨花区砂子塘吉联小学四年级的易思涵，一回到校园就去礼堂附近转了一圈：那里紧挨着隔壁小区的垃圾站。春节前，她和同学们给长沙市政府提了意见。之前这垃圾站时不时有臭气飘到校园里，在她们的推动下，长沙市自然资源和规划局排查了这个问题，不出几天就完成了整改。

用儿童的视角观察城市治理的不足，请青少年为城市发展建言献策，让下一代成为参与城市建设的主角之一——这是长沙市正在积极探索的“儿童友好型城市”建设新气象。

2019年，长沙市5000多名青少年代表参与了“发行星城·共建儿童友好长沙”活动。通过实践调查、小组讨论、班会探讨等方式，孩子们累计提出1000多条有效建议。这些建议大多集中在交通便利、食品安全、城市童趣空间打造等方面。“从一米的高度”审视、规划、建设、管理城市，还在长沙市多个层级展开了实践。去年，在“长沙市‘儿童友好型’城市公共空间设计与改造”大赛中，除了专家评委外，孩子也拥有了投票和评选权。长沙市自然资源和规划局局长冯意刚告诉记者，城市规划建设将与儿童的需求更加无缝接轨，致力于给孩子们一片碧水蓝天、一份安全守护、一方幸福乐园、一个纯真童年。

自2018年起，长沙实施创建“儿童友好型城市”三年行动。这个起源于联合国儿童基金会的城市建设概念，旨在把城市可持续发展和儿童权利整合在一起，保障儿童的生存权、受保护权、发展权和参与权。行动实施以来，儿童友好型社区、儿童友好型学校、儿童友好型企业、儿童友好型公园、儿童城市读本……在长沙竞相涌现。社会各界力量，都在成为建设“儿童友好型城市”的参与者。长沙市市委常委、市委秘书长廖建华说，青少年是城市的主人，未来的建设者，长沙将进一步推进“儿童友好型城市”创建，尊重儿童的梦想与期望，让城市更加精美、宜居、友好。

《 人民日报 》（ 2020年04月30日 13 版）