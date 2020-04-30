北京朝阳今年计划疏解还绿230余公顷

北京青年报记者昨天从朝阳区农业农村局获悉，今年朝阳区农村地区计划疏解腾退土地325公顷，城乡结合部地区计划实施绿化233公顷，目前各公园绿地建设项目有序复工复产。广渠路沿线三间房杜仲公园二期“五一”将试开园，位于北三环与四环之间的坝河常庆花园已于4月27日向市民开放。另外，孙河郊野公园、王四营地区官庄公园一期、小红门地区镇海寺公园二期、来广营地区朝来森林公园三期等共6处公园绿地也将相继亮相。

据介绍，杜仲公园二期将与周边的杜仲公园一期、百花公园、金田郊野公园等连绿成片，成为连接城市副中心绿色生态屏障的重要组成部分。

三间房地区办事处相关负责人介绍，京秦铁路以北多为大型社区，人口密度大，之前一公里范围内有杜仲公园一期，虽然可满足附近市民基本休闲活动，但是为了改善生态环境，为百姓提供更加优质的休闲娱乐服务，2018年，地区办事处加快对该地块的腾退，腾退出的土地用于高标准建设杜仲公园二期。

杜仲公园二期结合我国传统中药“杜仲”的药用价值，引入了“健康养生”主题，以药用植物和养生文化为特色，以种植银杏、杜仲、国槐等保健药物群落为主，具有康养森林药用植物芳香、野趣等特色，打造城市中的“康养森林”。公园设置了防护隔离、休闲活动、运动健身、密林养生等区域，为群众创造保健、康养、娱乐休闲的绿色空间。（记者 李泽伟）