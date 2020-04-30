北京居民小区逐步配齐垃圾分类指导员

新修订的《北京市生活垃圾管理条例》（以下简称《条例》）明起施行，单位和个人都应按规定分类投放生活垃圾，对于居民未落实分类投放的违法行为重在引导。北京青年报记者从市城市管理委获悉，自5月起，全市居民小区将逐步配齐垃圾分类指导员，开展社区宣传、现场指导、分类整理、投放监督等。此外，到今年底，全市90%以上的街道乡镇都将开展生活垃圾分类示范片区创建工作，东城区、西城区、石景山区和城市副中心率先实现区域全覆盖。

4月29日上午，北青报记者来到石景山区八角街道建钢南里社区，小区门口建成了一处垃圾分类回收站。三个灰色的其他垃圾桶、两个绿色的厨余垃圾桶一字排开，旁边还设有可回收物桶和有害垃圾桶。垃圾分类指导员李庆如正逐一检查居民送来的垃圾是否按要求分好类，并引导其正确投放至不同类别的垃圾桶里。自春节开始，每天上午6时30分至10时30分，下午15时30分至19时30分，李庆如和另外两名同事会轮流站在垃圾桶旁，风雨无阻。“居民可以用垃圾换积分，每天最多积2分。到月底可以到指定超市兑换卫生纸、洗衣液等生活用品，1积分相当于1元钱的购买力。”李庆如说，积分兑换的方式可以提高居民参与垃圾分类的积极性，“从过去三个月的实施情况看，居民分出的厨余垃圾越来越‘纯’了。”

像李庆如这样的垃圾分类指导员，目前全市有2万余人，在社区里开展垃圾分类知识宣传、现场指导、分类整理、投放监督等工作。北京市城市管理委固废处三级调研员吴润江介绍，下一步，本市还将继续扩大垃圾分类指导员队伍，逐步覆盖全部居民小区。

为推动居住小区垃圾分类，北京市自2017年起创建垃圾分类示范片区，计划到今年底，全市90%以上的街道乡镇都要开展创建，督促生活垃圾分类管理责任人落实《条例》相关规定。吴润江介绍，对于已经完成垃圾分类示范片区创建工作的街道乡镇，本市会组织验收，并开展常态化的运行情况检查。“检查周期为每月一次，每次检查5个居民小区，发现问题会要求及时整改。今后，检查力度将进一步加大。”（记者 王斌）

相关新闻

东城：区内将建3座垃圾拆解“生态岛”

昨天上午，东城区东花市街道在南里社区举办“垃圾分类 利国利家”主题活动，正式拉开东城区垃圾分类宣传月活动的序幕。北京青年报记者从现场了解到，东城区将在建国门街道、永外街道、东直门街道建设3座大件垃圾拆解“生态岛”，计划今年上半年正式运行，以探索大件废弃物市场化处置的有效途径。这也是本市核心区内率先开展建设的大件垃圾拆解“生态岛”。

东城区城管委副主任贺松涛表示，2019年东城区已在全市率先实现垃圾分类全覆盖。截至目前，全区已有787家党政机关、2907家餐饮企业纳入餐厨垃圾规范管理，厨余垃圾分出率15%，垃圾量同比减少17%，五个垃圾分类全覆盖示范街道也已通过市级考核验收。东城区的垃圾无害化处理率和资源化利用率都达到了100%。文/本报记者 蒋若静

朝阳：五步法引导居民垃圾分类

昨天，朝阳区太阳宫圣馨家园的志愿者们早早来到“分小萌”垃圾分类引导站岗位上，见到有居民前来投放垃圾就会主动上前，运用“分类引导志愿服务五步工作法”，即一问，二看，三分，四投，五倡，引导居民对生活垃圾进行分类。

据了解，朝阳区依托社区青年汇在全市率先建立了100家“分小萌”垃圾分类青少年志愿服务示范引导站，均选址在区内人流量较大的垃圾桶旁边。4月27日至5月11日集中示范引导阶段，各示范引导站将在每天早高峰时段，由2至4名志愿者或1至2个志愿家庭开展志愿服务，宣传垃圾分类常识、对垃圾分类规范指导、与居民进行互动式游戏体验，引导居民积极参与垃圾分类行动。

文/本报记者 李宁