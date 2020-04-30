中共中央政治局常务委员会4月29日召开会议，分析国内外新冠肺炎疫情防控形势，研究部署完善常态化疫情防控举措，研究确定支持湖北省经济社会发展一揽子政策。中共中央总书记习近平主持会议并发表重要讲话。

全国疫情防控阻击战

取得重大战略成果

习近平指出，在党中央坚强领导和各方面大力支持下，在湖北人民特别是武汉人民积极参与配合下，经过艰苦卓绝的努力，湖北保卫战、武汉保卫战取得决定性成果，全国疫情防控阻击战取得重大战略成果。这确实来之不易。当前，境外疫情暴发增长态势仍在持续，我国外防输入压力持续加大，国内防止疫情反弹的复杂性也在增加。疫情防控这根弦必须时刻绷紧，决不能前功尽弃。各地区各部门要抓紧抓实抓细常态化疫情防控，有针对性地加强外防输入、内防反弹举措，不断巩固防控战果，为经济社会秩序全面恢复提供有力保障，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。

黑龙江省要完善和加强

防控工作措施

习近平强调，要抓好重点地区、重点群体疫情防控工作。黑龙江省要完善和加强防控工作措施，抓紧排查漏洞、补齐短板，特别是加强医院感染防控，全力以赴做好医疗救治。湖北省和武汉市要继续加强社区防控，完善应急预案，加强对治愈患者的关心和帮助。北京市要继续落实重点防控任务。各地要落实和完善常态化疫情防控举措，继续坚持必要的人员管控和健康监测措施，指导企事业单位和各类公共场所落实防控要求，引导群众做好必要的个人防护。“五一”期间要做好交通工具场站消毒通风等工作，加强景区疫情防控。要有序推进学校复学复课，压实学校主体责任，确保师生身心健康。

会议要求，有针对性加强输入性风险防控工作，继续加强对境外我国公民的关心关爱，守住口岸防控和入境集中隔离防线，提高外防输入的精准性和有效性。要深化疫情防控国际合作，继续向有关国家提供力所能及的帮助，加强防疫物资质量监管，继续为国际抗疫合作作出积极贡献。

研究确定支持湖北

经济社会发展一揽子政策

会议指出，在疫情防控中，湖北省特别是武汉市人民作出了很大贡献，付出了很大牺牲，经济社会发展和民生保障面临的困难较大。党中央研究确定了支持湖北省经济社会发展一揽子政策，从财政税收、金融信贷、投资外贸等方面明确了具体措施。有关部门要会同湖北省认真抓好组织实施，尽快落实到位。

会议强调，湖北省各级党委和政府要深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署，主动作为、奋发有为，充分激发广大干部群众的积极性、主动性、创造性，在常态化疫情防控前提下，加快恢复生产生活正常秩序，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务。要着力做好保居民就业、保基本民生工作，帮助群众解决就业、社保、医保、就学等方面的实际困难，落实好特殊困难群体兜底保障政策。

要坚决打赢脱贫攻坚战，确保贫困人口全部脱贫。要加快复工复产、复市复业，帮助解决企业特别是中小微企业面临的困难，促进汽车制造、电子信息、新材料、生物医药等支柱产业恢复发展，稳住经济基本盘。要启动一批重大项目，加快传统基础设施和5G、人工智能等新型基础设施建设。要抢抓早稻等农业生产，拓宽农产品销售渠道，促进农民增收。要加强公共卫生等应急体系建设，提高应对处置重大突发事件的能力。

据新华社