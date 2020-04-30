要不要给美欧关系准备更多“呼吸机”?

新华社记者 吴黎明

新冠疫情让美欧跨大西洋关系陷入“昏迷”——这是法国《费加罗报》的论断。该报日前一篇文章将疫情暴发以来的美欧关系比作一名被收入重症监护病房的病人，一直“依靠呼吸机维持”。

《费加罗报》这一论断当然有些夸张，夹带着欧洲媒体常有的对美怒其不争的怨气。不过，作为世界唯一超级大国和目前全球疫情“震中”，美国不集中精力解决自身防控问题，反而对包括欧洲盟友在内的外部世界频频“拳打脚踢”。从不打招呼即对欧洲盟友“关上大门”，到“截胡”欧洲多国的救命口罩，再到“断供”世界卫生组织……针对美方一系列不负责任的做法，不少欧洲领导人纷纷指责。

二战后美欧关系历经70多年风雨，中间磕磕碰碰不少，但总体维护了基本原则。随着特朗普政府上台，美欧关系屡屡遭受“系统性重创”，相互尊重与基本互信遭遇滑坡。美国四处“退群”，更让美欧关系雪上加霜：美国先后退出气候变化《巴黎协定》、伊核问题全面协议，让欧洲多年的外交心血白费，不打招呼退出《中导条约》直接威胁欧洲安全，七国集团峰会几乎沦为美欧分裂的“车祸”直播……法国《世界报》不久前刊发社论认为，里根总统所夸耀的“山巅之城”，如今已被自私自利的“特朗普主义”取代。

新冠疫情是美欧关系的新“试金石”。欧洲疫情比美国先一步暴发，欧洲本指望医疗和科技实力笑傲全球的美国“老大哥”能帮一把，结果等来的却是盟友变“损友”——白宫不打招呼发布针对欧洲的旅行禁令，美国从当时疫情最严重的意大利擅自运走检测试剂盒，与德国争夺疫苗研发主导权，在北约联合防控问题上装聋作哑……

美国对世卫组织的攻击是引发美欧分歧的“总爆发”。美国宣布“断供”世卫招致欧洲各国领导人广泛批评，英国公开“打脸”白宫，宣布大笔捐资世卫组织。在七国集团领导人视频会议上，德、法、意等国领导人一致强调和呼吁加强国际合作应对疫情，表达对世卫组织的高度肯定和全力支持。

总而言之，特朗普政府种种抗疫“损招”招致欧洲盟友反感。在全球抗疫斗争中，本该发挥领导作用的跨大西洋联盟的领导者是“烂泥巴糊不上墙”，这让欧洲失望。西班牙《对外政策》双月刊网站指出，特朗普政府再次将激进的孤立主义摆上桌面，跨大西洋关系也在这场危机中再次受到打击。

当前，全球确诊病例已超过300万，疫情重塑世界成为国际舆论热议话题。美欧关系向何处去？美欧同盟不对称的实力决定了这主要取决于华盛顿方面的未来抉择。但只要白宫执意搞“美国优先”的单边主义，只要华盛顿还一门心思对外“甩锅”，维系美欧关系恐怕需要准备更多“呼吸机”。