北京医院院长王建业：北京援鄂医疗队以多学科救治、凸显专科护理特色为原则组成

人民网北京4月29日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家医疗队领队、北京医院院长王建业介绍，北京医院援鄂国家医疗队赴武汉时，只比最早的是上海队和广东队晚一天。在1月25日晚8点接到国家卫健委通知后，第一批出发的有20名工作人员，是从近640多位踊跃报名的医务工作者中遴选出的。选人的原则是，第一批人员主要以呼吸、危重症、急救医学为主。

王建业表示，第二批人员比第一批晚出发了12天。在初步认识到新冠肺炎的一些特殊性后，根据疫情变化，选择人员的原则也发生了变化。从医生角度讲，核心原则是多学科团队进行救治；从护理角度讲，选择原则是除一般基础医疗护理外，要凸显专科护理特色，比如呼吸治疗师、专门做床旁血滤、熟悉ECMO的护士等。

王建业介绍，在医疗队中还包括了心脏内科、肾内科、消化科、内分泌科、肿瘤内科、风湿免疫科等其他科室，许多科室都充分发挥了作用。比如相当多的病人，特别是重症病人心脏问题较多，这时心脏内科就能发挥作用；放射科的一名副主任，专门负责看肺CT胶片，他不仅将所有原先的病人和胶片进行了梳理，并在随后的治疗过程和康复过程中，将随访胶片也都逐一筛查；中医科的一位主任，每天根据实际情况让患者进行调理，进行辅助性治疗，加速了患者康复，增加了免疫力。

王建业还表示，在北京援鄂医疗队治疗的100位患者中，除4位死亡外，其他出院病人核酸检测转阴后没有一例复阳的。“能做到这一点，是因为对于有些核酸检测呈阴性的病人，经放射科医生诊断后指出，该患者肺部病变还未完全消失，不建议出院。”他解释说。