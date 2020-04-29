中南大学湘雅二医院院长周智广：医疗同行不断探索进取，未来将更积极主动参与国际临床研究

前言：中南大学湘雅二医院院长、国家代谢性疾病临床医学研究中心主任、糖尿病免疫学教育部重点实验室主任周智广教授长期工作在临床第一线，他见证了我国临床科研从早期牵头小型、单中心临床试验，逐步发展壮大为可以牵头国际、多中心临床试验，在2019年带领团队参与全球首创新药在中国的临床试验，取得骄人成绩。周智广院长指出，国家建立临床医学研究中心，为积极开展相应疾病领域的临床研究奠定了重要基础，也激发广大临床工作者更积极主动参与国际前沿临床研究。在重大慢病防控上，要关口前移预防为主，并对疾病实行全周期、健康全方位管理，不断助力健康中国建设。

从引用国外到牵头国际研究，中国临床科研能力获国际认可

恢复高考，是改革开放的第一声春雷。1978年，周智广考上湖南医学院（现中南大学湘雅医学院），开始学习临床医学。改革开放四十周年，周智广见证了我国医学事业的发展。 他认为，在改革开放的四十年里，我国整个医学事业的发展是巨大的，也可以说是翻天覆地的。

“从临床科学研究来看，早期很多临床认知包括症状、体征、疾病描述、发病状况了解大多来自国外。在临床科研发展的过程中，我们逐渐开展疾病临床流行学调查，同时也开展相应的临床诊断研究，把国外先进的技术、诊断方法和治疗药物引入国内。”周智广院长说，“在临床治疗研究上，我们与国际研究逐步接触到全面接轨。在各个临床学科领域，包括神经系统、呼吸系统、血液系统、代谢内分泌等都有我们的实验室参与国际研究，从一开始牵头一些小型的单中心临床试验，到现在牵头国际多中心的临床试验研究，走在了国际前列，在个别领域如慢性肾脏病，出现了领跑的趋势，我相信在未来还会出现更好的局面。”

国际化步伐加快，加大疾病早期诊断与预防研究

随着改革开放政策的不断深化，我国医学科研融入国际化的步伐不断加快，创新举措受到了广大临床研究和医务工作者的欢迎。周院长对此表示：“得益于国家政策支持与健康中国战略，我们能与世界同行同步地开展大型国际多中心临床研究，不仅吸引了国际研发企业和专家来国内开展全新的研究，也使得我们临床工作者频频受邀参与国际临床研究。比如现在我们收到了在中国开展全新糖尿病领域的临床试验邀请，这在以往二十年前是不敢想象的。这是我们政策开放的具体体现，也证明了我国总体临床研究能力已经获得国际高度认同。”

在国际化的过程中，中国临床科研学者也面临着一系列的挑战。周智广院长指出：“首先我们要进一步加强临床研究的能力训练。同时，应更积极地设计和投身富有前景、前瞻性的国际研究，特别是中国牵头开展的研究，我们能够更主动、更积极地介入。”

除了新的挑战，中国医疗卫生事业、大健康大卫生领域的发展也带了新的机遇。周智广院长特别展望了未来中国慢病防治的发展：“从临床医学的角度看，按照国家的大政方针要关口前移预防为主，按照《健康中国行动》来实施对重大慢病的防控。要在国家的大医改政策指引下，建设医疗卫生体系的分级诊疗，实实在在落地医疗保障与现代医院管理制度。在开展临床医学研究上对疾病的早期诊断要加大研究力度，对疾病的预防要加大力度。我们着力早诊早治，预防为主。另外，很重要的一点，要进行疾病全周期、健康全方位管理。“

国家临床医学研究中心奠定重要基础，激发国际前瞻临床多中心研究开展

周智广院长认为，我国临床科研水平的进步，离不开国家临床医学研究中心的建立。据悉，为落实《国家临床医学研究中心五年（2017-2021年）发展规划》的总体部署，科技部及国家卫健委等四部委，已确定四个批次国家临床医学研究中心，共有50个依托单位成为国家临床医学研究中心，为积极开展相应疾病领域的临床医学研究奠定了重要基础。周院长说：“湘雅二院是第一批国家临床医学研究中心，这也为我们的临床提供了发展机遇。目前，国家在重大慢性疾病包括糖尿病、慢性肾脏病、心血管领域在内的临床研究都取得了巨大的进步，我们医院也积极地投身其中，参与到国家科技部重大慢病研究计划当中。“

在这个背景下，湘雅二医院在众多疾病领域的临床研究都取得了不俗的成绩，其参与的肾性贫血创新药罗沙司他的中国临床研究就是其中一个案例。国家药监局官网2018年12月发布消息，1类创新药罗沙司他胶囊获批上市，用于治疗正在接受透析治疗的患者因慢性肾脏病(CKD)引起的贫血，在中国获批上市之前未在其他任何国家上市。该创新药是“诺贝尔医学奖”氧气感应机制的转化成果，它在中国的成功孵化，代表了全球首创新药第一次率先欧美在中国孵化落地。周院长表示，“湘雅二医院也参与了这项重要的研究，作出了我们自己的一些贡献。罗沙司他的成功上市对于众多慢性肾功能不全、肾衰尿毒症导致的肾性贫血患者而言是一个福音。”

周智广院长表示：“诺贝尔医学奖”研究成果罗沙司他能在中国首先诞生，体现了我国在这个领域的积极探索，把富有前景的新型药物在中国早期开展临床试验，通过临床试验证明其对肾性贫血的治疗效果。《新英格兰医学杂志》背靠背在线发表两篇关于罗沙司他的中国临床研究成果，说明我国临床研究水平和质量获得国际医学前沿权威的高度认可，体现了我国临床医疗同行探索进取和创新的精神。“

“罗沙司他的成功为我们临床工作者的研究树立了非常好的榜样，激发我们进一步开展大型创新前瞻的多中心临床研究。所以我们在新时代，新条件下，应更积极主动地开展相应的临床研究，为健康中国2030贡献一份力量。“

湘雅二医院成立100个专病中心 注重跨医学的多学科合作

对于湘雅二医院的学科建设发展，周智广院长在采访中特别介绍了“491工程”的情况：通过搭建公共平台，围绕支撑服务临床，打造医学遗传、临床免疫、分子诊断和细胞治疗四大平台。”这一学科建设工程就是希望在双一流的建设过程中，让学科得到更好的发展，与国际国内同行更好地交流合作，参与到国际同行的合作研究中去，提升我们的临床研究能力。”

湘雅二医院的肾内科在复旦大学排行榜中前十强的学科。在本次罗沙司他的研究中，湘雅二院肾内科的学科带头人与国内外肾病学界的专家包括主委、院士、杰青、长江学者们进行学术交流，并从中不断提高肾内科科研建设能力。“所以，无论是基础的研究还是临床的研究，我们都非常重视，因为这对于一个学科的声誉、一个学科的年轻人培养和整个学科的建设都有很重要的意义。”

同时，周院长还强调了院内多学科合作与院外跨医学学科合作的重要性，他指出：“结合自身的优势以及针对临床的问题，我院设立了九大学科群，并在原有的100多个亚专科的基础上准备成立100个专病中心，一方面院内多学科结合，另一方面是院外跨医学学科如信息、统计、网络等的学科整合。“（中南大学湘雅二医院供稿）