兰州大学第二医院白锋：立足甘肃特色开展医学研究，物质和人才助力国际化研究的发展

前言：兰州大学第二医院的副院长白锋教授是甘肃省333科技人才、555创新人才，也是甘肃省级学科带头人。作为甘肃省医学科研发展和进步的亲历者，白锋教授强调，科研要立足于甘肃患者的实际需求，开展具有甘肃特色的临床研究和基础研究。在白锋教授等一线科研工作者的带领下，兰州大学第二医院不仅研究开展符合当地疾病学的临床研究及治疗手段，更抓住科研国际化机遇，积极参与到国际多中心临床试验中，成为甘肃医学科研发展的领航者之一。

立足甘肃地方样本，从新技术实际应用起步，发展基础理论研究能力

改革开放40周年来，兰州大学第二医院在老一辈医院人的带领下，经过一辈又一辈医院科学工作者的努力，已经发展成为甘肃省领先的一所集医疗、教学、科研、急救、预防、保健为一体的三级甲等综合性医院。

对于科研工作的起点，白锋教授首先强调了要立足于甘肃的实际情况：“甘肃境内地形复杂，山脉纵横交错，海拔相差悬殊，这使得流行病学的调查更为重要。基于甘肃省有自己特殊的样本，我们开展了一系列临床研究。比如，高血压调查和研究。甘肃省南北之间地域差别比较大，苦咸水地区的高血压的发病率和其他地域就不太一样。“

同时，在改革开放初期，由于科研条件的限制，甘肃科学研究发展初期的重点是临床应用而非基础理论研究。白教授回忆到：“30年前，医院科研非常困难。在资料方面，当时我们看一个国外的文献是影印版的，比原版的杂志发行迟了至少半年时间，也就是说我们看到的资料都是比较晚的。当年，有些研究生要去北京图书馆查资料，写综述。现在，我们在医院，通过互联网等科技手段，可以实时查阅最新发表的文献与材料。在科研方面，我个人一开始也不是做基础研究，因为我们觉得在甘肃，如果能推广一项新的技术，可以造福一方甘肃老百姓，这是当时一个衡量标准。因此，我的早期研究更偏重于临床和应有研究，比如经皮冠状动脉介入治疗的研究。“

随着科技的发展，甘肃科研工作者对基础理论的研究逐步加深。兰州大学第二医院的实验室和研究技术设备在不断地更新换代，比如从最早期的本土自治科研工作方法，到全套引进国际最先进的研究设施如动物实验室等。白锋教授指出：“近年来，甘肃省的基础理论逐步发展，医疗水平也能与国内保持一致。基础理论研究最终指导实践工作，这样才能真正解决临床实际问题。我国临床研究拥有广阔的前景，由于我国人口基数大、手术量大，我们要把这些人口基数和病例数综合起来，好好研究。“

抓住科研国际化机遇：物质和人才保障国际顶尖研究的开展和成功

近年来，我国临床科研取得长足发展，科研国际化进程不断加快，已达到国际先进水平，并与国际前沿临床科研实现全面接轨。在谈及兰州大学第二医院的临床科研的国际化发展，白锋教授认为，物质和人才是开展国际顶尖研究的双重保障。

兰州大学第二医院高度重视科技创新与人才培养工作，鼓励并调动临床人员的科研积极性，建立了以人才为导向的科研激励政策，设立了博士科研基金、引进人才科研专项、博士生/硕士生导师科研基金等院内课题，为他们创造了从事科研活动的平台。

2017年，医院启动了“萃英科技协同创新论坛”，吸引了临床科研人员和研究生。以国家自然科学基金、基础研究为导向，重点围绕面向全院科技人员的科研方法，设立了 “萃英科技创新” 计划，每年资助85项，资助经费1160万元，用于支持开展新技术与应用基础和临床护理研究创新。“通过人才萃英计划，我们引进海外优秀人才，提供创新的科研平台，保障产出重要的科研成果。“白锋教授说。

在医疗创新药品及器械上，白教授进一步指出：“在国家加入ICH后，我们也同步应用国际前沿医疗科技产品，现在患者可以同步使用起搏、支架等治疗产品，现在国家也有自主研发的创新器械，为患者提供更多创新治疗选择。”

2019年，创新药罗沙司他的中国三期临床研究的两篇论著背靠背登上《新英格兰医学杂志》，该药是氧气感应机制的转化成果，中国团队的临床研究水平和质量也因此获得了国际医学前沿权威的高度认可。

兰州大学第二医院参与罗沙司他中国三期临床试验， 对于此次“诺贝尔医学奖”研究创新成果在中国实现全球率先获批，白锋教授表示并不意外： ”目前，我院专门建有用于一期至三期临床试验的特殊病房。兰州大学第二医院非常重视临床科研，与国际上多中心研究有非常好的互动，也是甘肃省内唯一建有一期临床试验的药理基地实验病房，国际创新药开展临床试验优先会选择具备临床经验和特殊病房的合作单位，兰州大学第二医院已经承接了多起国际多中心临床试验。国际创新药能率先造福中国的老百姓，是对广大患者的一个巨大的福音，也希望更多的创新药能率先在我国开展临床试验，更好造福老百姓。“

医学科研的进步离不开合作

兰州大学第二医院也一直重视与国内外医院、院校的合作与交流。白锋教授介绍道：“我们与国内外众多的著名院校有着广泛的联系，包括美国的哈佛大学、斯坦福大学，也有日本的一些高校。在国内，我们与北京、上海、浙江、陕西等地的院校也有密切的合作。“

在人才交流上，既有走出去也有引进来。白锋教授说：“通过科研项目合作，人才进行相互了解和交流，也让他们相信兰州大学第二医院有能力完成科研研究，有能力做好临床观察，不仅有实力也有培养人才的能力。未来，我们将继续推进医院高水平创新型医院和‘双一流’学科建设步伐，加快培育高水平创新人才队伍，提升医、教、研协同创新水平。”（兰州大学第二医院供稿）