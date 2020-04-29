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“羚锐杯”鼎立中原线上马拉松赛5月16日开跑

2020年04月29日13:43 来源：人民网-人民健康网

 

伴随着疫情防控取得阶段性胜利，人们对自身健康的关注越来越高，而锻炼身体是提高自身免疫力，保障身体健康的重要方式，为此，“羚锐杯”2020鼎立中原线上马拉松系列赛即将上线。

据悉，本次系列赛，由河南省社会体育事务中心主办，羚锐制药独家冠名，共分四场，每场有全程、半程和10公里三个项目。

据主办方介绍，比赛时间做了如下安排：

2020年05月16日（鼎字场）

2020年05月31日（立字场）

2020年06月13日（中字场）

2020年06月28日（原字场）

据了解，羚锐制药在体育公益事业方面积极作为，今年以来，赞助并参与了2020年河南省全民线上健身大会趣味挑战赛、郑开线上马拉松等多项线上赛事，通过赞助参与赛事活动等多种方式引导大众积极锻炼身体、培养健康运动习惯。其中，参加了3月29日郑开线上马拉松赛的每个项目前八百名选手，近期陆续收到来自郑开马拉松赛组委会的完赛奖牌，以及由羚锐制药提供的完赛健康包，以帮助选手们在今后的运动中保持更好的状态。

(责编：刘卿、孙博洋)


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