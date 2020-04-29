缓解社会焦虑  缓冲疫情冲击

近日，被称为“互联网女皇”的国际知名互联网分析师玛丽·米克尔发布2020年《互联网趋势报告》。报告称，今年的疫情好比1906年旧金山发生的地震，每分钟蔓延138公里，改变了人们的生活方式。在此过程中，互联网技术的广泛应用，数字经济的加速转型，为降低疫情冲击发挥了不可替代的作用。

远程办公席卷全球，Facebook、微软、谷歌等企业鼓励员工在家办公，欧盟委员会、联合国采用视频形式举行会议；全球超过15亿的学生受到停课影响，在线教育成为实现“停课不停学”的有效方式；网购成为生活新常态，调查数据显示，3月底全球网购订单增长88%；在医疗领域，全球医护工作者借助互联网，以大规模、实时的方式快速共享和迭代信息，在线问诊也广受关注。

随着疫情蔓延，全球20个最大的经济体目前都处于某种形式的封锁状态，居家隔离的生活方式正向全球普及。多国愈发严格的居家隔离令，使人们不得不借助互联网，达成新的工作与生活的平衡。互联网打破时空界限的属性，从未像今天这样得到凸显。信息技术的进步，为人们生活的正常运转提供保障，尽管此类方式仍存在效率低下等诸多问题，但互联网的应用确实起到了维持全球经济社会秩序相对稳定的效果。

生活方式悄然重构，数字经济逆势加速。视频协作平台Zoom，三个月内日会议参与数从1000万增加到2亿人次；为应对网购订单暴增，亚马逊、沃尔玛紧急招工。在中国，“直播电商”风口爆发，从网红明星到政府官员，纷纷扎堆直播带动消费，商务部数据显示，一季度电商直播超过400万场。正如玛丽·米克尔在报告中提出，“按需服务和送货上门在这一特殊时期市场份额猛增”。由此可见，数字经济在防疫期间飞速成长。一方面，在受疫情重创的影视娱乐、实体餐饮等行业，线下转战线上的过程因疫情加速，存活率、竞争力得以提升；另一方面，诸如“直播带货”等新业态、新模式的兴起，也成为拉动经济增长的重要引擎。

在全球经济衰退的趋势下，互联网技术的应用作为抵御冲击的重要武器，在一定程度上缓解了焦虑。正如玛丽·米克尔所说，由于信息共享和科学技术的原因，新冠疫情带来的影响可能会比我们预想要小一些。