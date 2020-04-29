上门取钢针 隔离不隔爱

肖凯正在为患者取出钢针

“没想到，在这种时候，还有医生亲自上门帮我取出脚上的9枚钢针。太感谢了！”

近日，万女士的家属发微博向肖凯致谢，微博中这样写道：“虽然他戴着口罩，还穿着防护服，令我看不清他的模样，但这丝毫不影响他带给我们的温暖。”

在德国海德堡大学骨外科获得博士学位的肖凯，现在是武汉第四医院足踝外科的主治医师，也是国内目前少数留学欧洲并专注于足踝疾病诊断和治疗的医生之一。

今年1月初，万女士在做家务时意外摔伤，导致双脚趾骨骨折和多关节脱位，在前往武汉市第四医院武胜路院区就诊后，肖凯为万女士将骨折处复位，并用9枚克氏针固定。1周后，万女士出院，按照医嘱，她准备于2月中旬回医院复诊。但是，由于新冠肺炎疫情暴发，武汉市第四医院成为定点医院，医院普通门诊暂停开放。钢钉没办法及时取出，万女士一度急得睡不着觉。

“不仅患者着急，我也很着急。”肖凯说。克氏针打得太久，会造成关节僵硬、肌肉挛缩，影响日后双脚功能恢复。

彼时，肖凯正在战疫一线隔离病区工作，直到2月下旬才迎来轮休。14天隔离期刚满，肖凯便在微信中和万女士约好，准备上门为其取出克氏针。

做好准备工作之后，3月7日下午，肖凯赶到了万女士家。为了保证安全与清洁，他认真穿好防护服，戴着两层外科口罩和手套，万女士和家人甚至看不清肖凯的脸。在对工具进行消毒后，肖凯开始为患者取针。

“这么长的钢钉要取出来，还没有麻药，该有多疼啊！”万女士回忆，当时，她非常害怕，用手紧紧地捂住双眼。但肖凯告诉她，取克氏针并不需要用麻药，让她不必太过担心，之后，便与万女士聊起家常来。肖凯一边与患者聊天，缓解其紧张情绪，一边操作取针，不到20分钟，便将9枚克氏针全部取出并换好了药。离开前，肖凯还耐心地指导万女士如何进行下一步的康复练习。

“这就是一件小事。疫情暴发后，很多患者就诊复诊不便，没有适合的医院接诊，所以我就为患者上门诊疗，指导康复。其实在疫情暴发之前，有些病人因故不便到医院就诊，我也会上门治疗，帮他们处理伤口。”肖凯说。在他的微信好友列表里，有1500多名病人，不方便见面的情况下，他还可以通过视频指导病人进行后续治疗。

如今，武汉重启，民众的生活也在逐渐回归正常。万女士说，一定要找机会再见见肖凯医生。上次见面，隔着密不透风的防护服看不清模样，再见面时要再好好看看肖医生，再向他道声“谢谢！”

(来源：欧美同学会)