患难见真情 共同抗疫情

4月10日，中国援埃塞俄比亚医疗队队长王春玉代表医疗队向提露内丝—北京医院赠送测温枪。

中国援埃塞俄比亚医疗队供图

3月21日，中国援赤道几内亚医疗队队员郑锦标为赤道几内亚患者检查视力。

中国援赤道几内亚医疗队供图

4月12日，中国援塞拉利昂医疗队连线在塞中资机构提供抗疫指导。图为医疗队队员正在演示如何正确佩戴口罩。

中国援塞拉利昂医疗队供图

4月22日，中国援阿尔及利亚医疗队队员向阿尔及利亚医生介绍穴位。

中国援阿尔及利亚医疗队供图

截至4月22日，中国援非医疗队共开展专题培训350场，培训12690人次，发布各类宣教公告、通知和指南共计1203份。很多医疗队员已经战斗在非洲抗疫第一线，展现出中国医务工作者和非洲国家人民并肩抗疫的真挚情谊和责任担当

援埃塞俄比亚医疗队

协助成功调试病毒检测设备

王春玉

根据埃塞俄比亚防控新冠肺炎疫情形势，第二十一批援埃塞俄比亚医疗队延长了服务期。我们不仅协助埃塞卫生部门调试病毒检测设备，成功完成首次测试，还帮助医疗队所在的提露内丝—北京医院做好疫情防控工作，特别是加强了对医务工作者的防护。

2月19日上午，医疗队接到中非商会请求，协助埃塞卫生部调试病毒检测设备。中午，医疗队派出的医生梁群英、黄琦和翻译王相顺3名队员就抵达埃塞卫生部疾病控制中心实验室。该中心副研究员阿达姆·塔亚丘高兴地说：“你们一来，我们的问题就不愁解决了。”原来，中非商会向该中心捐赠了一台新式便携核酸检测设备，但技术员反复测试，阳性对照剂检测结果要么失败，要么阴性，都没有成功。

3名队员立刻开始分工协作，王相顺负责联系国内工程师，梁群英选取解封化冻试剂盒，打开离心机，将全样本离心均匀。在严格无菌的环境里，梁医生准确滴入酶混合液后再次离心，黄医生打开机器舱门将4个对照剂试管及PCR反应管稳稳地固定在机器卡槽里。每一步操作都严格对照设备说明书操作流程，经过45分钟50余个DNA扩增循环，测试终于完成。

阿达姆·塔亚丘在一旁记录整个实验过程，连连竖起大拇指，“太棒了，全部流程都看懂了，接下来就可以直接进行测试了！”

应提露内丝—北京医院院长杰布瑞的邀请，中国医疗队还为当地医务人员进行了新冠肺炎知识的培训，近40名当地医务工作者参加。埃塞出现疫情后，医疗队协助医院改善病人分流情况，加强体温检测，确保进入医院者均进行体温测量，推动医院疫情防护关口前移。如有疑似感染病人再进行查问和分诊，限制相关患者在医院活动范围，减少其在医院与其他人员接触。

4月15日，由河南省卫生健康委疾控中心牵线联系，河南省第十一批援鄂医疗队总队长、商丘市第一人民医院院长韩传恩为医疗队队员做了视频培训。韩院长特别强调：“没有防护就没有救治”“一人感染全队失败”。这样及时、鲜活的培训，增强了医疗队应对疫情的能力。

不久前，口腔科的李可兴医生收到了一封特殊的信。5岁的小男孩以撒亚斯来到医院看牙，因为害怕，说什么也不敢张嘴，经过李医生的耐心安慰，才张口接受治疗，并很快康复。他特地写信感谢中国医生。这封感谢信，让我们又一次感受到医疗队工作的意义。

现在，国内还派来了抗疫医疗专家组，有了他们的指导和埃塞民众的支持和配合，我们和埃塞医务工作者战胜疫情的信心就更足了。

（作者为第二十一批援埃塞俄比亚医疗队队长，本报驻南非记者万宇采访整理）

援赤道几内亚医疗队

制作西班牙语版防控指导课件

陈少基

第三十批援赤道几内亚医疗队共有25名队员，涵盖了儿科、急诊科、重症监护等临床科室。疫情发生后，赤道几内亚政府立即联系医疗队，希望抽调队员到政府指定的收治医院提供支持。医疗队与赤道几内亚卫生部协调，将队员分派到马拉博医院、巴塔医院等机构，到抗击疫情最前线尽一份力。

根据当地疫情防控形势，国内不仅及时将防护物资空运到赤道几内亚，还通过视频连线等方式组织医疗队开展疫情应对的培训和学习，提高了我们的诊治和防护能力。在国内指导下，我们制定了针对疫情的应急预案等。

从4月中旬起，赤道几内亚的疫情进入了快速发展期。医疗队所在的医院虽然不是政府指定的收治医院，但由于已出现较多的社区病例，医疗队在做好自身防护措施的同时，着重帮助当地医务人员提高防护意识。我们从一些基本的细节做起，如提醒医院采购防护物资，分析诊疗过程中的高风险点，规范驻点医院医护人员的口罩使用、消毒和洗手流程等。为了做好疫情防控，医疗队建议大家见面时要保持两米左右的安全距离。

《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》《新型冠状病毒肺炎防控方案》等防控指导手册相继发布后，面对西班牙语资料缺乏的状况，医疗队提炼方案中的要点，制作了西班牙语版《新型冠状病毒肺炎概述》《新型冠状病毒肺炎的预防和控制》两个课件，为当地医护人员提供了操作性很强的防控规范。目前驻点医院医护人员的防护装备、防护意识和能力都有了明显提高。

当前共同抗疫，让我们更加感受到了肩上的重任。我们要竭尽所能为赤道几内亚人民提供优质医疗服务，协助赤道几内亚政府做好疫情防控工作。这是我们的使命和责任。

（作者为第三十批援赤道几内亚医疗队队长，本报驻南非记者李滢嫣采访整理）

援塞拉利昂医疗队

时隔6年再度携手抗疫

江海波 曹燕娜

中国援塞拉利昂医疗队所在的中塞友好医院坐落在距塞拉利昂首都弗里敦市区1小时车程的小镇上。2014年埃博拉疫情时期，这座由中国政府援建的现代化医院改建成了埃博拉留观诊疗中心。这一次，这家医院被指定为新冠肺炎定点收治医院。

医疗队一直密切关注疫情形势，定期组织队员学习新冠肺炎的防控知识。在塞拉利昂未出现确诊病例时，在医疗队的倡议下，塞方医护人员已组织起来学习新冠肺炎防护知识。中塞友好医院的许多员工都经历过2014年的埃博拉疫情，对新冠肺炎疫情有着较高的警惕性，争相参加中国医疗队开展的疫情防控培训。

视频讲解、实地演练、问答交流……在多次培训中，塞方医护人员反复练习防护要点。接受了培训的手术护士托比表示，在中国医生的耐心指导下，认识到很多平时忽视的问题，比如最简单的戴口罩就有很多细节需要注意。经过学习交流，当地医生消除了之前对新冠肺炎疫情的恐慌，同时对做好防控工作有了信心。在了解了埃博拉病毒与新型冠状病毒致病的差异性后，医院在大门、门诊大厅及各住院病房门口，都设置了洗手装置，张贴疫情防控宣传画。

为应对迅速蔓延的疫情，医疗队与塞方医院立即着手清点防疫物资，并通过各种途径准备医疗急救物资。医疗队将一部分消毒剂、温度计等物资赠送给塞方，并应塞方医院的邀请，参与制定中塞友好医院整体预案，设立重症监护病房，确定诊治、隔离处理及心理疏导方案等。

医疗队还视频连线中南大学湘雅医院等专家，与塞方医务工作者交流。内科医生威廉姆斯通过视频学习了呼吸机的使用，逐步熟悉和掌握呼吸机参数的设定。在和中国专家的视频交流中，她还结合非洲一些常见的疾病提出了问题，如疟疾合并新冠病毒感染时应如何设置呼吸机参数等，中国专家都做了详细解答。

距中塞友好医院不远的塞拉利昂—中国友好固定生物安全三级实验室，也是2014年埃博拉疫情时期由中国政府援建的，是西非国家生物安全等级最高的实验室之一。目前，该实验室被塞卫生部指定为新冠肺炎国家核心检测实验室，正在中国疾控中心专家的指导下负责该国新冠病毒核酸检测工作，为当地疫情防控发挥着关键作用。

6年前，中塞双方携手抗击埃博拉疫情，提升当地医疗卫生水平，留下友谊佳话；6年后，新冠疫情来袭，双方医护人员再次紧密协作，共同对抗疫情，相信战疫胜利的曙光一定会到来。

（作者分别为第二十一批援塞拉利昂医疗队队长、队员，本报驻南非记者吕强采访整理）

援阿尔及利亚医疗队

边针灸边传授增强免疫力知识

胡 锋

1963年，援阿尔及利亚医疗队成为中国第一支援外医疗队伍。今天，在阿尔及利亚进行医疗援助的已经是第二十六批医疗队了。医疗队一共有81人，分为8个分队援助阿尔及利亚的8个省。

我们这支分队所在的医院是阿首都阿尔及尔本阿克农医院中医中心。该中心于2019年正式挂牌成立，目前有5名中医医生在这里工作。当地民众对中医认可度较高，尤其针灸特别受欢迎。有患者告诉我们，她接受针灸治疗都12年了。

中医中心平时接诊量很大。自2019年5月我们抵达阿尔及利亚以来，中医中心已累计接诊近2万人次。除当地民众外，患者还包括不少国家驻阿外交人员以及来自叙利亚、索马里的难民等。2月25日，阿尔及利亚官方报告了首例新冠肺炎确诊病例，目前已有近3000人确诊，超过400人死亡。疫情给医疗队的工作带来了极大挑战。

我们第一时间联系了本阿克农医院院长哈姆勒，建议医院采取更加严格的预约就诊程序，排查发热患者，必要时改造一些病房等。

此前，我们经常用针灸方法治疗感冒发热患者，疫情期间，队员们每天提前半个小时到诊室为患者逐一排查体温。一些患者不理解，队员们就耐心劝导，向其解释新冠肺炎疫情的情况。

为了让阿尔及利亚患者对新冠肺炎有更多了解，队员们还制作了法语版的防疫海报，贴在医院治疗室和候诊走廊上，从新冠肺炎的传播性、症状表现、治疗难度、国际疫情形势、防护建议等方面做了相关介绍。

当地民众对疫情越来越重视，患者中戴口罩的人越来越多。我们在对患者进行针灸治疗的同时，也教给他们一些中医知识，帮助他们增强免疫力，比如按揉风池穴可减轻头昏头痛，推揉鱼际可缓解发热，指压天突穴可缓解咳嗽及咽部不适等。

用艾灸的方法增强免疫力受到越来越多当地人的欢迎。有名女患者曾经去过中国，对中医有一定了解，平时受凉后容易胃痛、腹泻。我们给她做了两个疗程艾灸治疗后，其症状明显好转，从此喜欢上了艾灸。当听说艾灸不仅能治病而且可以增强免疫力时，她高兴得合不拢嘴，经常在社交媒体上发艾灸的照片。

中医药在此次国内抗疫过程中贡献了重要力量，再次展现出传统中医药瑰宝的魅力。我们的援非之路任重而道远，中医中心仍要继续努力，让中医药在阿尔及利亚抗击疫情中发挥更大的作用。

（作者为第二十六批援阿尔及利亚医疗队中医中心分队长，本报驻阿尔及利亚记者尤铭采访整理）

《 人民日报 》（ 2020年04月29日 17 版）