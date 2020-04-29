一杯奶茶分三类垃圾？App、小程序 帮你轻松应对

北京垃圾分类进入倒计时，修改后的《北京市生活垃圾管理条例》将从5月1日起正式实施。

没喝完的奶茶、烟蒂、穿过的袜子……“你是什么垃圾？”别担心，多款App、官方小程序甚至在线网课，可以帮助你解决这些“灵魂拷问”。

分类垃圾桶有不同“城市版本”

据了解，各个城市垃圾分类的标准和名称并不完全一致。例如上海将垃圾分为可回收物、有害垃圾、湿垃圾、干垃圾，北京则分为厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾。这意味着，以后扔垃圾也要分门别类。比如一杯奶茶，按照北京标准，奶茶里的珍珠是厨余垃圾，奶茶杯是其他垃圾，奶茶盖是可回收垃圾。它们需要分别投放在三种垃圾箱里。

按照不少家庭现在的生活习惯，厨房以及每间居室都有一个垃圾桶。如果每个屋子放四个垃圾桶未免太夸张了，其实，有一个分类垃圾桶就足矣。

分类垃圾桶、分类垃圾袋已经与时俱进，按照不同的城市推出不同“版本”。例如厨房常用的双桶垃圾桶，上海版本的标识为干垃圾和湿垃圾，北京版本则为厨余垃圾和其他垃圾。

原有的垃圾桶足够用，并不需要额外购买分类垃圾桶的家庭，也可以选择购买垃圾分类贴纸或者分类垃圾袋进行辅助区分。分类垃圾袋就格外“注意细节”，例如绿色为厨余垃圾、蓝色为可回收物、红色为有害垃圾、灰色为其他垃圾，避免了人们在家中将垃圾打包完毕，到了倾倒点却无法区分的尴尬。

此外，帮助孩子学习垃圾分类，玩具是一个不错的选择。在短视频平台，垃圾分类游戏道具也有了“网红同款”。这类玩具以卡牌形式为主，采取“对战形式”的玩家，需要将不同垃圾牌面的卡牌放到分类的四个垃圾桶中，限定时间内分类正确、数量最多的玩家获胜。升级为语音款的玩具，需要将卡牌插入垃圾桶，并得到错误或正确的提示音。

App识别垃圾 识图功能尚待完善

“你是什么垃圾？”面对没喝完的奶茶、烟蒂、穿过的袜子，这一“灵魂拷问”被网友调侃称感到了被垃圾支配的恐惧。其实，在其他城市实行垃圾分类之时，北京的“围观群众”已跟着经历了数轮“洗礼”。但等到问题真摆在自己面前，难免还是有些困惑。

在北京，各区已经行动起来，向市民发放垃圾分类手册、海报、折页等宣传材料。据媒体报道，考虑到现在仍处于疫情防控阶段，所以发放宣传材料不摆摊、不设点，而是采取流动发放的方式。一旦发现领材料的人开始聚集，立刻散开、换地儿。

还没收到宣传材料的人们，目前最简单的方法就是求助于智能设备。在苹果系统的App Store，以“垃圾分类”为关键词，可搜索到相关App近30款。排名靠前的几款App均可切换不同城市，同时自动切换成所在城市的垃圾分类标准。识别途径则包括文字、语音、拍照、图片等，满足不同的情景需求。北京青年报记者进行测试发现，对于日常物品来说，文字和语音识别的准确率较高。但图片的识别率相对较低，对物品所在的环境和拍摄角度有一定的要求，一旦面对较为复杂的包装，这一功能会显得无能为力。

官方小程序已上线 宣讲课程5月开课

与此同时，政府官方也推出了同类小程序，可通过微信平台启用。住房和城乡建设部提供的全国垃圾分类查询小程序，目前覆盖全国包括北京在内的46个生活垃圾分类重点城市，居民可以一键查询所在城市生活垃圾分类政策，同时也可以查看生活垃圾分类标准和投放要求等内容。使用时，通过文字输入即可查询到所属的分类。未找到的物品可以一键提交，帮助系统进行完善。

由北京市城市管理委联合歌华有线推出的垃圾分类查询小程序“北京市垃圾分类宝典”也于近日上线，输入垃圾名称或拍照上传图片，随手可查垃圾类别、如何投放。小程序后台数据库中录入了3000余种垃圾品类，基本涵盖了生活中常见的垃圾种类，未来随着查询功能的不断完善，数据库也将不断更新，如果遇到用小程序也查不出来的垃圾，可以通过北京市城市管理委的官方微信或微博反映咨询。

此外，北京市城市管理委还制作了网络在线宣讲课程，针对不同市民群体分为5个系列，在线课程将于5月1日前后正式上线。据了解，疫情结束后，垃圾分类还将入户宣传，动员每一个人参与到垃圾分类中来。（记者 陈斯）