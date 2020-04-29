15支抗疫团队获“中国青年五四奖章集体”

在五四青年节来临之际，共青团中央、全国青联共同颁授第24届“中国青年五四奖章”，表彰青年中的优秀典型和模范代表。江苏省南京市鼓楼区方家营消防救援站站长助理、三级消防长丁良浩，中国医科大学附属第一医院重症医学科党支部书记、副主任丁仁彧等60名同志被授予“中国青年五四奖章”；北汽福田国庆70周年群众游行彩车底盘制作和技术保障团队、北京大学援鄂抗疫医疗队等34个集体被授予“中国青年五四奖章集体”；广东省职业病防治院职业卫生评价所主管医师王烁等34名同志被追授“中国青年五四奖章”。

此外，2020年“全国向上向善好青年”名单也同时揭晓。阿卜杜艾尼·列提普等38名同志被推选为“爱岗敬业好青年”；陈运文等29名同志被推选为“创新创业好青年”；丹增琼培等18名同志被推选为“勤学上进好青年”；白鹏英等34名同志被推选为“扶贫助困好青年”；陈昂等30名同志被推选为“崇德守信好青年”；北京协和医院国家援鄂抗疫医疗队等4个青年群体被推选为“全国向上向善好青年群体”。

他们同祖国共命运、与人民同奋进，为全国青年树立了标杆。文/据新华社、央视

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北京大学援鄂抗疫医疗队获“中国青年五四奖章集体”

“中国青年五四奖章”是共青团中央、全国青联授予中国优秀青年的最高荣誉。

“中国青年五四奖章集体”是“中国青年五四奖章”系列奖项之一，是共青团中央、全国青联授予青年集体的最高荣誉。该荣誉不定期颁发，主要授予在社会主义现代化建设中事迹突出、社会影响广泛、典型示范作用强、以青年为主要成员的先进集体。

北京青年报记者注意到，在34个荣获第24届“中国青年五四奖章集体”的青年集体中，包括了北京大学援鄂抗疫医疗队、中国医科大学新冠肺炎疫情防控医疗总队、华中科技大学同济医学院附属协和医院发热门诊团队以及中国建筑三局武汉火神山、雷神山医院建设团队等15支抗疫团队。

在今年的新冠肺炎疫情中，北京大学先后组织4批共计428人火线驰援武汉。他们讲政治，争做战“疫”急先锋，首批60名医护人员农历大年初二出征武汉；讲担当，争当战“疫”排头兵，队伍所服务的病区华中科技大学同济医院中法新城院区传染病房是挽救危重病人的重要战场；讲专业，编制的《北京大学援鄂医疗队入院病人初步处理流程和原则》成为战“疫”新方案；讲信念，传递战“疫”正能量，以人为本、温暖呵护。援鄂期间，队伍中有34位医护人员在抗疫战场上光荣入党。（记者 孟亚旭）