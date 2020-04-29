湖北秭归县依托品种多样的脐橙资源，推行“农企对接”销售模式，实现果农增收供图/新华社

4月28日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍疫情期间农业农村经济发展的相关工作情况。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋首先介绍说，4月27日，全国连续13天无新增死亡病例，当日治愈出院的境外输入病例为疫情发生以来最多。但连续21天有新增本土确诊病例报告，一些地方连续发生输入性关联病例和多起聚集性疫情，要继续加固防控薄弱环节，坚决阻断疫情传播，精准抓好内防反弹。

保障

猪肉批发价格已连续10周下降

发布会上，农业农村部发展规划司司长魏百刚首先介绍了今年一季度农业农村经济运行的情况。他表示，今年以来，我国农业农村经济运行总体平稳，稳中向好，经受住了新冠肺炎疫情的冲击，特别是种植业增加值同比增长3.5%，“米袋子”“菜篮子”供给保障有力。

他表示，目前粮食生产形势好。我国小麦整体长势好于去年，也好于常年。小麦产量占夏粮的90%以上，今年夏粮丰收有较好基础。目前，春播进展顺利，进度达到三成左右。

“这些年，我国粮食生产年年丰收，产量连续5年稳定在1.3万亿斤以上。今年我们仍然有信心、有底气、有能力夺取全年粮食丰收。”

他还提到，生猪生产恢复势头也持续向好。一季度末与去年底相比，全国生猪存栏增加了1000多万头，增长3.5%；能繁母猪存栏增加了300多万头，增长9.8%，这两项存栏都实现了环比增长。同时，禽蛋、牛奶产量也有一定幅度的增加。

此外，“菜篮子”产品价格持续回落。目前，猪肉批发价格已连续10周下降，每公斤降了6元钱左右。蔬菜、水果等鲜活农产品供给增加，价格基本回落到常年水平。

就业

通过电子商务等安排留乡农民工就业

发布会上，农业农村部乡村产业发展司司长曾衍德指出，受新冠肺炎疫情影响，一些地方的返乡农民工滞留乡村，这是当前农村一个突出问题。

他提到，农业农村部对此作了具体的安排。这其中包括回归农业稳定一批、工程项目吸纳一批、创新业态培育一批、扶持创业带动一批、公益岗位安置一批等。

他说，将引导留乡农民工领办合办农民合作社、农机服务社，开办家庭农场，兴办特色种植业和规模养殖业，开展农资供应、统防统治、代耕代种等服务。

“近期，一些留乡农民工利用网络平台，发展农村电商、直播直销、体验农业等，闯出了就业的新门路。要通过发展休闲旅游、健康养生、农事体验、电子商务等新产业新业态，安排留乡农民工就业。”

他还提到，将引导留乡农民工积极发展乡村车间、家庭工场、手工作坊、创意农业等，培育一批农村创新创业“领头雁”。“通过安排乡村保洁员、水管员、护路员、生态护林员等公益性岗位，托底安置留乡农民工就业”。

旅游

让城乡居民“有钱”“有闲”到乡村

曾衍德还提到，今年，受新冠肺炎疫情影响，乡村休闲旅游经营一度停摆，行业发展受到较大冲击。

据悉，4月以来，全国乡村休闲旅游业复工复市率超过60%，其中南方地区复工复市超过八成。累计接待游客1.5亿人次，达到去年同期的三成。经营收入达400亿元，接近去年同期的30%。

他提到，当前，乡村休闲旅游复工复市还面临不少困难和问题，下一步将推进乡村休闲旅游复工复市。一些消费者对疫情还有担忧，消费信心还需提振。重点是两个方面：一个是激励消费，比如江苏、浙江等地发放乡村休闲旅游消费券，让城乡居民“有钱”到乡村休闲。另一个是休假鼓励，比如浙江、江西、河北等地试行2.5天休息制度，让城乡居民“有闲”到乡村休闲。

出口

一季度农产品贸易进口增幅低于同期

农业农村部国际合作司司长隋鹏飞表示，由于疫情，一季度我国对外贸易出现下滑，农产品贸易也受到影响，进口增幅低于往年同期，出口降幅多年少见。

他说，目前，国际新冠肺炎疫情形势依然复杂，对我国农产品贸易的影响还将持续显现。

“特别是餐饮、工厂、学校等对农产品的消费需求急剧下降，对农产品出口稳定市场、增加订单非常不利。根据我们调查，3月份以来，不少农产品出口企业遭遇退单”。

他说，全球主要的农产品、水产品展会几乎全部取消或推迟，近180个国家对人员出入境实施了限制，企业难以通过展会、现场考察等传统渠道拿到订单。

“现在全球粮食等主要农产品供应总体是宽裕的，但封国封城的隔离措施以及一些国家限制出口，放大了市场波动和恐慌情绪，增加了国际供应风险”。

他表示，二季度的农产品贸易形势不乐观，进出口可能进一步分化，出口受影响会更大。农业农村部将密切关注全球农产品供求和市场形势，抓好国家稳外贸各项政策措施落实，创新贸易促进方式，推动进口多元化，促进优势农产品出口，发挥农产品贸易对国内市场稳定、产业发展、农民增收的积极作用。（记者 孟亚旭 刘艺龙）