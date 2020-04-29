纠正学生乱戴口罩亟须权威指导

近期，不少地方中小学返校复课，大家戴口罩、测体温等都做得挺好。杭州一位家长日前向媒体反映，孩子放学回来告诉他们，有同学戴着N95口罩上学，甚至戴这类口罩跑步。这位当医生的家长说：“孩子的心肺很稚嫩，一旦心肺功能受损的话，是不可逆的。”广州市教育局日前发布中小学校体育与健康教育教学指引提到，体育课符合条件可不戴口罩。

在一些家长或学生看来，佩戴口罩是再简单不过的事情，根本不需要了解相关常识。还有一些家长认为，给孩子佩戴医生专用口罩（如N95口罩），更有利于在返校复课期间保障孩子安全。但从医学角度看，给孩子佩戴N95口罩等医用口罩不仅没有必要，而且存在潜在的健康风险。

这是因为，学校一般会按照相关技术指导进行消毒、测温，还会在就餐、上课等环节让学生保持安全距离，学生只要佩戴普通防护口罩即可。而N95口罩等医用口罩看起来防护效果更好，但这类口罩并不利于透气，一旦学生戴着N95口罩剧烈运动，易造成肺部损伤。

学生返校复课期间剧烈运动的机会很多，不仅上下学期间有可能奔跑，而且在校期间上操、上体育课也会剧烈运动。从现实情况来看，戴着N95口罩运动的学生并非个例，这种现象令人担忧。而上述医生家长的提示非常及时和必要，不过这种提醒未必能引起家长和学生普遍重视。

笔者认为，在各地复课节奏加快的情况下，纠正学生乱戴口罩，指导学生科学戴口罩，急需有关方面权威指导。比如邀请权威专家就此发声，由媒体广泛传播，让更多家长和学生看到并受益。

再如地方卫、教部门就学生戴口罩进行指导很必要。因为地方教育部门在当地来说是官方机构、权威机构，更能取信于民。而且，教育部门指导戴口罩，对学校、老师行为具有规范作用。广州教育部门日前发布中小学校体育与健康教育教学指引，这种做法值得其他地方参考借鉴。

另外，国家有关方面也应针对疫情期间返校复课学生如何戴口罩进行技术指导，教导学生返校期间应该佩戴什么样的口罩，不该佩戴哪些口罩，以及体育课期间该不该佩戴口罩。如果进行详细的技术指导，对家长、学生、学校、老师都有积极意义，可避免发生“口罩风险”。

让学生科学佩戴口罩，其实也是一种常识教育。因为部分学生、家长乃至老师，缺乏这方面的知识。虽然说学生应该戴儿童口罩，广东、浙江等地也出台了儿童口罩团体标准，但从现实看，部分学生仍旧佩戴N95口罩进行锻炼。所以，还需从细节上完善返校复课相关工作。