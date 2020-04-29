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农业农村部：猪肉等“菜篮子”产品价格持续回落

2020年04月29日08:20 来源：中国妇女报

　　新华社北京4月28日电（记者 王秉阳 朱超） “我国生猪生产恢复势头持续向好，猪肉批发价格连续10周下降，每公斤降6元左右。”农业农村部发展规划司司长魏百刚4月28日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，我国“菜篮子”产品价格持续回落。此外他说，春播进展顺利，今年仍然有信心实现全年粮食丰收。

　　魏百刚表示，生猪生产克服了疫情期间一度出现的仔猪、饲料运输供应不畅等困难，一季度末与去年底比，全国生猪存栏增加了1000多万头，增长3.5%，能繁母猪存栏增加了300多万头，增长9.8%，我国猪肉批发价格连续10周下降，每公斤降6元左右。他介绍，我国禽蛋、牛奶产量也有一定幅度的增加。蔬菜、水果等鲜活农产品的供给增加，价格基本回落到常年水平。

　　“目前我国小麦从南到北大多处于抽穗扬花灌浆期，整体长势好于去年也好于常年，再有一个多月就收获了。”魏百刚表示，小麦产量占夏粮的90%以上，今年夏粮丰收有较好基础。目前春播进展顺利，进度达到三成左右。早稻插秧基本结束、面积增加，扭转了连续七年下滑的势头。

　　“这些年我国粮食生产年年丰收，产量连续5年稳定在1.3万亿斤以上，今年仍然有信心、有底气、有能力实现全年粮食丰收。”魏百刚说。

(责编：许晓华、李轶群)


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