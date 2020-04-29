北京小汤山医院新冠肺炎患者清零

4月28日上午，北京小汤山医院最后一批两名新冠肺炎治愈患者出院。至此，小汤山定点医院新冠肺炎患者全部清零，于29日关闭备用。小汤山战“疫”圆满收官。

自3月16日启用至4月28日，小汤山医院总体运行44天，累计筛查2175人，日最大筛查量达394人；确诊54人、疑似27人；第一批休整的912名医务人员核酸检测均为阴性，实现了“筛查零漏检、医务人员零感染”的目标，展现了全球抗疫下的小汤山战“疫”力量。

据北京市医院管理中心副主任，北京小汤山定点医院临时党委书记、工作专班组组长吕一平介绍，1月23日，北京市紧急启动小汤山定点医院改造和建设工作。经过1.5万余工程技术人员和工人53天的昼夜设计及建设施工，B区和新建病区两个病区共1657张床位、82067平方米的工程，于3月8日完成。CT、超声、荧光定量PCR仪、核酸提取仪、心电图机等2000多台（件）医疗设备，一周内全部进场并安装完毕。面对境外疫情输入风险的压力和形势，北京市于3月16日启用小汤山医院，主要用于境外来（返）京人员中需筛查人员、疑似病例及轻型、普通型确诊患者治疗。

据介绍，小汤山医院启用以来，着力实现精准救治，健全科学防控体系。一是突出多学科联合诊疗特色，精心挑选呼吸、重症、急诊、心血管等专业医生组建中西医“双专家会诊组”，每日研判确诊患者病情；组建麻醉、心理治疗小分队，及时处置特殊情况；与地坛医院、佑安医院建立远程会诊机制，促进医疗协同，科学施治。发挥中医医院支援团队优势，采用中药治疗方法，提供中医康复保健教育与练习。二是突出早期康复治疗特色，在病区配备康复治疗师，指导患者尽早开展呼吸康复和肢体康复等各类康复活动。三是突出综合心理干预特色，全程配置心理治疗师，对医务人员、患者进行综合心理支持，设计三维评估方案，采用音乐放松、舒缓疲劳、心理疏导等多种方式维护心理健康；与小米研发团队合作，编写了基于患者端的自助音乐使用手册；创建公众号“疫路坚心”，推送心理保健常识及减压、放松小技巧。

在小汤山医院，科技助力打造“智慧抗疫新模式”成为亮点。据中国妇女报·中国妇女网记者了解，在北京小汤山医院，人工智能普遍应用于放射检查、检测检验、药品服务、后勤保障等多个领域，AI辅助诊断系统10秒完成影像筛查、病例录入语音系统、自动分药机、人脸识别一体机、送货和消毒机器人、全自动紫外线消杀灯、智能污水处理系统等众多信息化技术科技的及时应用，节省了人力，提高了准确性，降低了院内交叉感染风险，为疫情防控提供了有力支持。

（中国妇女报·中国妇女网记者耿兴敏）