啃指甲、嚼头发、吃鼻屎，宝宝得了异食癖怎么办？

日常生活中，我们经常会见到喜欢啃手指甲的孩子，小手伸出来，指甲往往被啃得坑坑洼洼，甚至咬得太深出现渗血。其实啃指甲属于异食癖的一种，多与自身营养不良，以及家长的态度有很大关系。很多家长会采取呵斥、责罚的做法，以为是阻止，有时反而强化了宝宝“异食”的坏习惯。对于更严重的异食癖，家长更要警惕心理因素。

常见的异食癖不只啃指甲

异食癖是一种由于代谢机能紊乱、味觉异常和饮食管理不当等引起的复杂的多种疾病综合征。患者有持续性地啃咬、吞食非营养物质的习惯。儿童异食癖以2~6岁较多见。临床医学认为，异食癖往往和体内缺乏微量元素及心理因素有关。

其实，并不是只有把奇怪的东西吞进肚子，才算异食癖。宝宝喜欢咀嚼、舔舐异物，甚至偏爱闻怪味，都是异食癖的表现或征兆。不过，对于0~2岁的婴幼儿，咬食“异物”——如枕头、被子、玩具等，不能认为是病态的。他们还没来得及学会分辨食物和事物的边界。

家长想要知道宝宝是否患有异食癖，可以根据以下4点甄别判断：

① 持续食用“异物”1个月以上；

② 食用的“异物”对宝宝生长发育无益或有害；

③ 宝宝所处的年龄段，已经能准确意识到该“异物”不属于食物；

④ 食用“异物”的行为不属于当地文化习俗。

对于常见异食癖形成的原因，有心理因素，也有病理原因，我不建议用“坏习惯”一概而论。

不同的喜好代表什么信号？

啃指甲、嚼头发：减压、增加嘴部运动

孩子处于陌生环境、情绪起伏、紧张、有压力时，啃手指、嚼头发这类重复性的动作，能带来安全感，一定程度上的确能舒缓情绪。 宝宝绞紧衣角、无意识地撕扯课本纸张，其实都是类似的原因。 此外，有的宝宝嘴部肌肉没有得到充分运动，比如到了年龄却没有有意识地锻炼咀嚼稍硬稍大的食物，也很容易找机会啃咬自身或周边物。

吃土吃纸吃鼻屎：好奇、有虫、缺锌缺铁

感知外界事物的方式有很多，用眼睛看、用手触摸等等。但有些异食癖宝宝，则偏爱用味蕾去品尝感知。 我曾听过一群小朋友悄悄“交流心得”：血痂是甜的、鼻屎是咸的、墙灰吃起来像面饼……大人觉得耸人听闻甚至恶心，但其实引起孩子异食的原因，有时单纯是好奇心驱使，或者朋友之间的跟风模仿。 这类“游戏”的进行过程中，如果宝宝对某一样异物形成了进食习惯，会觉得特别好吃。就像馋糖果、馋零食一样，一会儿不吃就难受。

还有的宝宝是因为没吃饱，正常三餐无法满足需求的情况下会选择异食。这种情况，家长首先要考虑调整宝宝的饮食结构，避免积食的前提下，少吃多餐。

如果宝宝日常三餐已足量，但宝宝还是总觉得肚子饿，需要靠异食满足口腹之欲，除了胃强脾弱、可能生疳积的原因，家长还要考虑是否宝宝肚里有虫。肠道内有寄生虫，会影响营养物质的吸收。其中缺锌可能导致宝宝味觉淡化，产生奇怪的味觉需求；缺铁可能会影响大脑海马体信号传导，形成奇怪的进食习惯，还会出现饥饿感。当宝宝出现以下表现时：大便异常、有虫卵，眼白有蓝、黑色放射性“虫斑”，晚上睡觉磨牙，常不明原因腹痛…要及时驱虫，并在医生的指导下补充缺乏的微量元素，往往能自行纠正异食癖。

爱吞食危险物：警惕神经、心理疾病

少数情况下，有的宝宝会吞食牙签、铁钉、勺子等对自身造成伤害的异物。低幼龄宝宝往往是因为误食。但如果到了对外界有基本认知的年龄仍然这样，或纠正后反复出现，家长就要警惕了。智力障碍、发育障碍、自闭症、孤独症等精神类疾病或心理障碍，是可能导致异食并发症的，需尽早就医排查和治疗。

治好宝宝的异食癖：除了补锌，还要补爱

宝宝异食癖背后的深层原因，营养缺乏和心理因素究竟孰轻孰重，临床医学至今没有准确定论。家长在治疗、调理上需要双管齐下，情志的呵护尤其关键。

第一，及时补充微量元素。儿童的生长发育速度较快，对锌的需求量很高。但由于饮食搭配不合理，容易造成锌摄入量不足。当异食癖宝宝出现这些明显缺锌的症状时，须在医生指导下及时补锌：厌食、偏食、异食，生长发育不良，身形瘦弱，智力发育落后，伤口愈合缓慢，易口腔溃疡、感冒生病……

日常饮食中，家长也要有意识地喂养含锌高的食物，如：牡蛎、牛肉、猪肉、鱿鱼、蛋类、牛奶、麦芽、鱼肉、动物肝脏、芝麻、核桃、花生、南瓜、茄子、紫菜等。家长可以根据宝宝的喜好、食材消化的难易程度等，在其饮食中适当添加合适的食材。日常喂养中，可以给宝宝吃些燕麦、高粱、小麦等粗粮。有需要时可服用谷维素，每次10毫克，每日1~2次，连服1周，可以通过调节间脑及植物神经功能，消除小儿异食癖。

第二，多注意情志呵护。对于有“奇怪”习惯的宝宝，呵斥、打手等粗暴的方法非但起不到纠正的作用，还会让宝宝更加隐瞒“坏习惯”，更难察觉。过度否定带来的反弹和心理伤害，有时甚至比异食癖本身还要严重。我们作为家长，该怎么正确处理呢？

第三，巧妙提醒，正面促进。对于轻微的、阶段性的、无伤大雅的异食癖，适当提醒和适当无视交替，对纠正反而有效。

注意，这里的“无视”不等于纵容和默许，可以不在宝宝“异食”的时候当面提出，而是冷处理，过后再找时机提出。还可以与宝宝建立奖励机制：如果能坚持忍住，可以奖励一件最喜欢的东西，或带去心仪的地方玩等等。在日常生活中也要耐心教导，什么东西能吃，什么东西不能，多强化宝宝对外界的认知。

第四，找到根本压力源。对于因为压力、紧张而造成的“异食”， 家长就更不该做压垮宝宝的最后一根稻草。尤其是学龄期的孩子，周末尽量少上补习班，多出去运动玩耍，卸下压力。家长要多帮孩子缓解压力源，把压力转化或释放出来，而不仅仅是纠正表面行为。

第五，关注异食背后的心理需求。心理咨询在中国普及率不高，但对于长期、顽固、甚至伤害到自己的异食癖，需要专业的心理医生介入，找寻异食背后的心理需求，帮宝宝疏导。心理上的疗伤是漫长的过程，家长要耐心配合，切莫心急、焦躁。

大多数时候，孩子问题的根源出在家长自己身上。有的孩子觉得家长长期忽略自己，就通过故意食用尖锐物品来伤害自己，从而获得家长的关注。生理性的异食癖，通过补充营养就能康复；但心灵创伤导致的异食癖，很容易被忽略，但伤害更大更深远。

资料来源：许尤佳育儿堂微信公众号

本文由广东省中医院儿科主任许尤佳进行科学性把关。