疫情期间北京创建"放心餐厅" 有统一标识线上可查询名单

人民网北京4月28日电（记者 鲍聪颖） 今天下午，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会召开，北京烹饪协会常务副会长刘玉驰介绍北京市启动创建“放心餐厅”工作情况。

刘玉驰介绍，疫情以来，很多餐饮企业，坚持在做好疫情防控前提下，做好社会餐饮服务保障工作，发扬餐饮业坚韧不拔的精神，不断创新经营服务模式，彰显出高度的责任感和服务大局意识，较好的保障了广大居民的就餐需求。

随着疫情防控进入常态化阶段，居民外出就餐需求不断增多，为了更好地满足广大居民放心就餐需求，根据北京市疫情防控期间餐饮和经营服务（4.0版）指引，由北京烹饪协会发起，从即日起，组织北京全市餐饮企业按照“行业协会组织、企业自愿参与、公开告知承诺、广泛宣传引导、接受社会监督”的总体原则，在全市范围内开展创建北京市“放心餐厅”工作。

刘玉驰介绍，这次“放心餐厅”创建制定了明确的标准。主要是以下6条：

1. 证照齐全，经营时间一年以上；

2. 食品安全量化等级达到B级（含）以上；

3. 诚信经营，照章纳税，近一年内无严重不良信用记录；

4. 落实本市疫情防控要求，严格执行市区商务、疾控部门制定并动态更新的餐饮服务单位经营服务指引；

5. 门店员工使用“智能体温计”等每日监测体温；

6. 在门店内醒目位置张贴“放心餐厅”承诺书，接受社会监督。

“放心餐厅”创建流程：

1、北京烹饪协会向社会发布征集报名通知；

2、企业自愿报名参与，通过“北京市放心餐厅”平台进行线上申报，作出创建承诺，并以餐饮门店为单位对照创建标准进行自查；

3、北京烹饪协会组织将企业申报数据与监管部门日常执法检查等有关渠道获取的情况进行比对验证审核，确定候选餐厅名单向社会公示；

4、发布“放心餐厅”名单，授予“放心餐厅”标识，组织宣传推广；

5、获得“放心餐厅”称号的餐饮门店落实承诺按要求开展经营。

为鼓励更多企业参与，北京烹饪协会在做好服务的基础上，积极争取政府相关部门支持，协调各方面资源，比如协调防疫物资采购优先支持；助力协调餐饮企业增加销售渠道、拓展产品展示；优先协调进驻正在建设的团体外卖订餐平台等促消费措施。

据悉，协会将通过北京商报等多家新闻媒体和“北京e生活”服务平台，发布获得“放心餐厅”标识牌餐饮企业的名单和服务导航链接，做好持续宣传推广，为消费者提供便利。

“放心餐厅”实行动态管理，获得“放心餐厅”称号的餐饮企业，如有违反相关法律法规、出现食品安全质量问题、有重大投诉或媒体负面曝光造成不良影响、申报材料弄虚作假及严重违反疫情防控要求等情形之一者，经核查情况属实的，北京烹饪协会有权撤销其“放心餐厅”称号及标识，并通过媒体或 “北京e生活”服务平台予以公告。

此项“放心餐厅”创建工作，接受市商务局、市市场监管局、市城管执法局、市疾控中心等部门指导。

刘玉驰表示，希望广大餐饮企业积极参与，按照疫情防控常态化的总体要求，做好堂食服务和安全保障，让消费者放心就餐。