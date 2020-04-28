“神兽”出宅复课 体能达到没有？

现状

“胖个三五斤都属于正常的。有的学生甚至胖了十多斤！”

数据

“上学期跳绳能达到一分钟180~190个，现在普遍下滑到170个左右。”

措施

“体能恢复7~15天是第一个周期，预计会用一个月的时间来帮助学生恢复。”

春暖花开，草长莺飞。随着全国疫情进入常态化防控阶段，宅在家三个月之久的“神兽”（家长对学生的一种戏称）终于陆续开始出宅。疫情期间，“神兽”们在家的锻炼效果究竟如何？回到久违的校园，他们的运动能力下降了吗？

复课后，胖了吗？

“有的学生甚至胖了十多斤！”一位体育老师不无忧虑地说。

“桃花桃花朵朵开”“足球大战”“跳跃游戏”“Z字绕杆”……安徽省合肥市一六八玫瑰园学校的操场上，初三年级的两个班正在上体育课。

将近1米9的身高让金一鸣在班上很是显眼，体重超过200斤的他有点超重，宅家期间胖了快5公斤。

“有点担忧今年的体育中考成绩，因为疫情前我的跑步就没有达到满分，现在体重增加了更担心会影响成绩。我准备考篮球体育特长生，所以体育想拿满分。以前学校有大课间，加上自己加练，每天能跑2000米，疫情期间也就跑几百米。现在马上又要中考了，学业压力也有点大。”他说。

往年篮球专项测试是在5月下旬，但是今年还不知道能不能正常进行，会有哪些影响，金一鸣对此忧心忡忡。

除了体重增加，学生们复课后的运动能力也有所下降。该校体育老师王磊介绍，学生们上学期跳绳能达到一分钟180~190个，现在普遍下滑到170个左右。

发现类似现象的还有辽宁省盘锦市高级中学高三体育组长何英全，他说：“学生复课后身体素质下降了很多。一些孩子复课回来的时候明显偏胖，这个是我们组里所有老师都发现的现象，胖个三五斤这种都属于正常的。有的学生甚至胖了十多斤！”

造成这种现象的原因，何英全认为，主要是疫情期间学生在家里缺乏体育锻炼。虽然有体育网课，但那些都是在室内进行的简易运动，相比在校期间还是有差距。在学校除了每天有体育老师监督外，班主任也会做一些思想方面的工作。但居家的时候，即使有锻炼的意识，也难免会有一些学生偷懒，达不到每天一个小时的运动量。

宅家里，练什么？

“神兽”们复课后出现了体重增加、运动能力下降等问题，那么宅家期间，体育网课到底是怎么上的呢？

满志超是辽宁省阜新市第二高级中学的体育老师。他介绍，学校是从3月1日开始、以每周两次的频率上体育网课的。“直播时我带领同学们一起做，用汗水和急促的呼吸带给他们最直接的冲击。”毕业于沈阳体育学院的他说，“第一次录网课，因为害怕在镜头里的示范动作不到位，我都是在课前先做一遍，让妻子帮忙录下来，再改正。”

“网课有一个局限性，就是无法掌握同学们动作是否到位，所以我尽可能将训练效果最大化。课后，我还会给孩子们留每天的训练任务，在班主任的配合下，督促孩子们按时完成。”满志超补充道。

合肥市一六八玫瑰园学校王磊说，疫情期间上视频课是对体育老师的一大挑战。“除了每天固定的体育课时间，每周还会安排1~2次的视频课，屏幕上会同时显示9~10个学生的视频动作画面，眼睛确实看不过来。”

在体育老师的努力下，有部分同学较好地保持了运动能力。一六八玫瑰园学校的初三学生沈君说：“简单来说，上午是根据体育中考项目来训练，下午是体能的维持。在老师的帮助下感觉自己的体能还不错，也没有长胖。”

回学校，怎么练？

在一六八玫瑰园学校的体育课上，同学们正在做体育游戏。体育老师陈伟介绍说，疫情结束后学生体能普遍有所下降，近期在通过体能辅助性练习帮助学生恢复提高体能；学生长期宅家容易产生抑郁情绪，所以也会多做体育游戏来帮助他们放松舒缓。学生体能恢复7~15天是第一个周期，预计会用一个月的时间来帮助学生恢复体能。

他的同事王磊说：“复课后上体育课最大的变化就是，学生们都是戴着口罩上课，也要注意学生之间的间距，不能安排长跑等运动，比如今天上的体育课主要是练习双脚跳，这是体育中考里跳绳、跳远项目都会用到的。”

面对新的体育教学内容，同学们表示喜闻乐见。沈君说：“相较于疫情前，少了些跑步运动，多了一些技巧方面的指导，更多了一些趣味性的运动。之前以为可能没法上体育课了，现在不仅能上体育课，还能保证安全距离，觉得挺好。”

不过，客观困难也是存在的。辽宁省盘锦市高中何英全坦承，复课后因疫情防控的需要，对抗性的集体球类项目没了，只能做简单的运动；同时由于剧烈的运动会让孩子出汗，也怕一冷一热孩子感冒发烧，只能降低运动量。

一六八玫瑰园学校校长助理张莉莉表示，初三学生正常情况下是一周三节体育课，在复课前，他们就考虑到初三学生在疫情期间体质会下降，所以增加了初三年级的体育课时，现在是一周四节体育课。同时还加强了家校联系，通过学生影响家长，再通过家长督促学生。

身心健康放在首位

复课以来，学生们要补的不仅是文化课，更是体育课。“完全人格，首在体育。”无论复课后的体育教学模式如何，都贵在坚持。学生、学校、家长、整个社会多方要达成共识、形成合力，把身心健康放在教育的首要位置，真正实现“文明其精神，野蛮其体魄”。 （据新华社）