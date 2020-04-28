我爱喝粥，从小就爱。

那是上世纪80年代初，三四岁，爸妈工作忙，就让奶奶照看我。那会儿，村里生活条件不强，火柴还叫洋火，肉很少能吃上。奶奶早中晚三餐，顿顿给我熬粥，棒子面粥。后来，棒子面不够了，她就拿淀粉勾芡给我喝。

我爸回家一看我，吓一跳，又黑又瘦又矮，跟难民似的。后来，我家搬到省城，日子逐渐好起来了。因为爱喝粥，家里顿顿也少不了，除了棒子面粥，红薯粥、山药粥、八宝粥、菜粥、大米粥、皮蛋瘦肉粥……不一而足。

我的身体呢，到高三那年已经超重了。同样是喝粥，为啥小时候喝得营养不足，长大了喝得脑满肠肥？

答案很简单，小时候没条件喝牛奶吃面包，能有粥喝就不错了。后来生活条件好起来了，吃的种类丰富起来了，肉蛋奶都跟上了，不光喝粥了。

所以，抛开饮食结构的变化不谈，单讨论粥，是形而上学，绝非科学态度。前一阵不少人围绕“早餐能不能喝粥”这个话题而争论，就很有这个意思在内。

反对者说，防控新冠肺炎疫情期间，孩子早餐要吃好，多吃高营养、高蛋白的东西，例如牛奶和鸡蛋，别喝粥。赞成者说，中国很多家庭早餐都会喝粥，这是传统习惯，凭啥不让喝？更有人说“早上不许喝粥”是崇洋媚外、不够爱国。

争论这个实在没必要。首先，现在谁家早餐光喝粥？相信大部分家庭的早餐都得有个三五样。

其次，喝不喝粥，是个人习惯问题，就跟有人不爱吃香菜有人爱吃一样，怎么能和崇洋媚外挂上钩？至于有人说不喝粥是反对传统文化，更是无稽之谈。

明代袁枚的《随园食单》，论述了中国14至18世纪中叶流行的300多种菜式，粗粗区分，荤菜一百七，素菜一百三，常见的谷物瓜蔬、养殖的家禽水产，样样齐备。白粥只是1/300，能代表传统饮食文化吗？

建议不喝粥的观点，重点不是反对喝粥——也反对不了，而是说早餐要营养丰富、均衡，光喝白粥营养不够。这才是关键。营养均衡是个时代进步后才出现的大众健康问题，有人囿于饮食偏好还做不到，比如就爱吃高油高糖高盐的食物。

因此，与其讨论早餐喝不喝粥，不如大家多想想办法，怎么把不健康、不均衡的饮食结构扳正了，怎么给自己的食谱里多加些平衡营养的食材。最起码，别不吃早餐。