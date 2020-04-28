欧盟向合作抗疫迈出一大步

据路透社报道，近日，欧盟及其成员国领导人举行视频会议。会议同意设立“恢复基金”促进受新冠肺炎疫情影响的经济复苏，但未就该基金的资金规模、来源和分配方式等细则达成一致。

各方意愿强烈

据德国之声网站报道，欧盟及其成员国于近日举行了新冠肺炎疫情发生以来的第四次视频峰会。

会上，各国领导人同意尽快建立规模足够庞大的“恢复基金”，以应对疫情对经济造成的冲击。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，该基金的规模将是“上万亿欧元级”，并将与欧盟2021年至2027年长期预算挂钩，但具体数目尚未确定。

“疫情来袭，失业大军、贫富悬殊加剧等阴影笼罩着欧洲国家，大规模的‘恢复基金’是必要的。”中国现代国际关系研究院欧洲所副所长王朔在接受本报采访时指出。路透社的调查显示，欧元区2020年经济增长预计将萎缩5.4%，这将是自1999年欧元推出以来最糟糕的一年。国际货币基金组织的最新预测更糟，认为萎缩幅度将达7.5%。欧洲理事会主席米歇尔表示，各成员国领导人均认为设立“恢复基金”是一项“必要而紧迫”的任务。

“目前，各成员国已投入了一定财力来保证经济运行，欧洲央行也出台了资产购买计划避免银行破产。但随着疫情发展，相关的救助与刺激措施需不断加码。”王朔指出。

据欧洲理事会网站消息，峰会签署了本月初由欧盟成员国财长会议制定的一项总额达5400亿欧元的救助计划。该计划将于6月启动，旨在保护劳动者和个体商户免受失业冲击，扶持企业尤其是中小企业渡过难关。王朔认为，这5400亿欧元起到的作用是救急，而上万亿欧元的“恢复基金”则是着眼于未来，其作用不仅是修复危机损伤，还要刺激经济，增强韧性，引导欧盟各国经济向绿色和数字化方向转型。

欧委会表示，为了筹集这些资金将创新融资方式，且很有可能提议突破欧盟预算占国民生产总值比重的原有上限。

法国国际广播电台报道称，尽管各国就设立“恢复基金”达成共识，但该基金的规模、来源与资金性质等一直是欧盟各成员国争论不休的焦点。

后续谈判艰难

“恢复基金”是赠款还是贷款，欧盟各国众说纷纭。

据法国国际广播电台报道，意大利总理孔特表示，“‘恢复基金’的规模应为1.5万亿欧元，并向欧盟各国政府提供赠款，以阻止各国经济走向崩溃，从而威胁到欧盟共同市场。”同样受疫情影响严重的西班牙对此表示支持。

法国总统马克龙指出，欧盟不应只向受疫情影响最严重的地区和部门提供贷款，还应进行一定的捐赠拨款。“如果欧洲通过举债向其他国家提供贷款，那不是我们需要的应对措施”，他表示，这将使意大利、比利时和希腊等本已负债累累的国家背负更多债务。彭博社引述欧盟外交官备忘录称，法国提议设立一个基金，发行欧盟共同债券。

德国之声网站分析称，欧洲共同债券旨在由欧元国家共同在资本市场借债，互分募集的资金，并共同偿还这些债务及其利息。财力雄厚的国家须支付比现在更高的利率，财力不足的国家则减少利息负担。一旦有国家丧失支付能力，其余国家将不得不替其偿还债务和利息。

“一些南欧国家信用较差，债务水平高，发债成本较低，联合发债当然是他们愿意看到的。而信用较好、相对富裕的北欧国家则不愿帮南欧国家承担债务。”王朔分析认为，本次会议的根本分歧就在于债务是否共担，这也是欧盟内部一直存在的裂痕。

瑞士资讯网站援引一名布鲁塞尔高官的话称，在这项议题上，欧盟各国共识难寻。这次疫情令2008年金融危机的伤疤再度揭开，欧洲南北国家又陷入对立。

据法新社报道，欧盟各国领袖在4小时的会议后，同意责成欧委会于5月6日之前提出2021年至2027年的预算提案，包括设立该“恢复基金”。王朔指出，针对该“恢复基金”的后续相关谈判将十分艰难。

团结才能向前

“此次疫情对经济的冲击主要是使需求与供给脱节。”王朔分析指出，疫情期间的隔离、封城等措施使有效需求不足。即使此时帮助企业贷款，鼓励企业开工，所生产的产品也只能堆在仓库，无法成为有效供给。在疫情缓解之前，刺激经济的措施效用有限。因此，该“恢复基金”更多是为疫情后的经济复苏做准备。

王朔认为，欧盟各国现在需要做的是保持团结。《金融时报》评论称，欧元区诸国需要彼此扶持，进一步捍卫他们珍视的欧洲一体化。数次峰会以来，欧盟及成员国不断加码，推出更大规模的救助和刺激措施，也彰显了大家逐渐凝聚共识的过程。

据法新社报道，一位参与此次峰会的欧盟高级外交官指出，“我们正逐步向某种形式的共同债券靠近。这些债券或将由欧委会发行，而不是由成员国共同发行。”

王朔指出，由欧委会等第三方机构发行债券的折中方案或将成为可能。

据英国《卫报》报道，欧洲专家日前发出警告，若欧盟成员国之间的分歧继续存在，新冠肺炎疫情将比英国“脱欧”、难民涌入和2008年金融危机等情况更具破坏性。意大利总理孔特表示，“如果我们不抓住机会，为欧洲注入新的生命，欧盟瓦解的风险或将增加。”

“欧盟作为一个特殊的整体，越有危险就越有动力让大家团结向前走。”王朔分析指出，也许方案不能让所有成员国满意，但合作必不可少。如何协调欧盟整体和各成员国之间的利益是一大难题，尤其是怎样弥合欧盟内部分歧，怎样协调老成员国与新成员国之间、南北欧之间的矛盾至关重要。